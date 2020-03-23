Іспанські поліцейські влаштували для жителів на карантині вуличний концерт: веселі відео

Пандемія коронавірусу змусила мільйони людей відправитися на карантин і тижнями сидіти вдома. Поліцейські в Іспанії вирішили підтримати місцевих жителів та заспівали для них веселу пісеньку просто на вулиці.

Іспанія потрапила до списку країн, де ситуація з коронавірусом чи не найважча. Хоч країна і вибилася з першої трійки лідерів з поширення інфекції у світі, проте за минулу добу, 22 березня, там зафіксували рекордну кількість смертей від Covid-2019. Іспанські поліцейські вирішили розвеселити мешканців, які перебувають на карантині та влаштували для них імпровізований концерт. Відео швидко розлетілося мережею та викликало захоплення у користувачів.

Читайте також: Увага, ви можете пустити сльозу: Сербський оркестр підтримав італійців та зіграв онлайн-концерт

Концерт відбувся на вулиці іспанського міста Альгайда, що на острові Майорка. Поліцейські зіграли дитячу пісеньку. Про це йдеться у місцевому виданні Diario de Mallorca.

Окрім того, що вони вирішили заспівати, то й закликали людей зробити це разом із ними. Виконували відому іспанську дитячу пісеньку En Joan petit quan balla ("Коли танцює маленький Джон").

Amazing Local Algaida police singing a traditional mallorcan song for the children.

Heros!! pic.twitter.com/LQ51fojkdt — Like Rst (@rst_like) March 21, 2020

У виданні також зазначили, що напередодні такий концерт анонсували, то ж для більшості жителів подія не стала несподіванкою. Схожі виступи правоохоронців відбулися і в інших іспанських містах.

Зазначимо, станом на 23 березння число інфікованих в Іспанії вже перевалило за 33 тисячі випадків. Водночас, летальних випадків від ускладнень, спричинених інфекцією, – 2 182. За останню добу померли 462 людини. Вдалося одужати 3 355 особам. Людей закликають не виходити на вулицю, а при перших симптомах захворювання звертатися до сімейного лікаря.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу