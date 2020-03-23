24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Іспанські поліцейські влаштували для жителів на карантині вуличний концерт: веселі відео

-
Поліцейські в Іспанії влаштували вуличний концерт / Фото з відкритих джерел

Пандемія коронавірусу змусила мільйони людей відправитися на карантин і тижнями сидіти вдома. Поліцейські в Іспанії вирішили підтримати місцевих жителів та заспівали для них веселу пісеньку просто на вулиці.

Іспанія потрапила до списку країн, де ситуація з коронавірусом чи не найважча. Хоч країна і вибилася з першої трійки лідерів з поширення інфекції у світі, проте за минулу добу, 22 березня, там зафіксували рекордну кількість смертей від Covid-2019. Іспанські поліцейські вирішили розвеселити мешканців, які перебувають на карантині та влаштували для них імпровізований концерт. Відео швидко розлетілося мережею та викликало захоплення у користувачів.

Читайте також: Увага, ви можете пустити сльозу: Сербський оркестр підтримав італійців та зіграв онлайн-концерт

Концерт відбувся на вулиці іспанського міста Альгайда, що на острові Майорка. Поліцейські зіграли дитячу пісеньку. Про це йдеться у місцевому виданні Diario de Mallorca. 

Окрім того, що вони вирішили заспівати, то й закликали людей зробити це разом із ними. Виконували відому іспанську дитячу пісеньку En Joan petit quan balla ("Коли танцює маленький Джон"). 

У виданні також зазначили, що напередодні такий концерт анонсували, то ж для більшості жителів подія не стала несподіванкою. Схожі виступи правоохоронців відбулися і в інших іспанських містах.

Зазначимо, станом на 23 березння число інфікованих в Іспанії вже перевалило за 33 тисячі випадків. Водночас, летальних випадків від ускладнень, спричинених інфекцією, – 2 182. За останню добу померли 462 людини. Вдалося одужати 3 355 особам. Людей закликають не виходити на вулицю, а при перших симптомах захворювання звертатися до сімейного лікаря. 


Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Перехід на літній час: коли в Україні переводять годинники
сьогодні
Автор: Христина Кобак
Теги: Новини LifeStyle Поліція Коронавірус Covid-19 LifeStyle Музика
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
сьогодні 12:37 Скасування гучних прем'єр та карантин: як коронавірус зруйнував плани Голлівуду
Юлія Михайлова
22 березня 18:21 Том Генкс, Ольга Куриленко та Лучіан Грейндж: які знаменитості захворіли на коронавірус
Юлія Турелик
22 березня 15:08 Актор воєнної драми "Черкаси" звернувся до Зеленського: відверте інтерв'ю з творчою групою
Катерина Петренко
21 березня 20:30 5 пікантних фільмів від Олі Цибульської, після яких хочеться жити і любити
Юлія Михайлова
21 березня 15:23 10 українських поезій про кохання, які перехоплюють подих
Юлія Турелик
Новини
Більше новин
Залиште відгук