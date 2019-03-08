Істерика та вимоги не публікувати відео: що залишилось за кадром інтерв'ю ANNA MARIA

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Що залишилось за кадром інтерв'ю ANNA MARIA
Що залишилось за кадром інтерв'ю ANNA MARIA / politeka.net

Перед фіналом Нацвідбору Євробачення-2019 мережа вибухнула від ролика за участю ANNA MARIA. Вокалістки під час інтерв'ю з журналістом Романом Скрипіним не змогли відповісти на питання: "Чий Крим?". Однак глядачі не бачили, що відбувалось у студії після ефіру на кримськотатарському каналі.

Як Анна та Марія Опанасюк відреагували після участі в програмі, розповів журналіст Роман Скрипін. За його словами, він не бачився зі співачками до та після ефіру. Однак згодом колеги Романа Скрипіна розповіли, що ANNA MARIA мали істерику. 

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Я ж хитрий жук. До ефіру я не спілкуюся з гостями студії – навмисно цього уникаю. Так само я уникаю спілкування після ефіру. Бігом втікаю, збираю речі і все, мене немає. Не хочу спілкуватися – для цього є ефіри. Ось таке в мене правило. Гостьовий редактор, а також випусковий редактор мені потім розповідали, що там була якась істерика в дівчат,
– зізнався Роман Скрипін. 

Співачки одразу ж звернулись до редакторів з вимогою, щоб відео не потрапило до YouTube. Учасниці Національного відбору не розуміли, що сталось в ефірі, адже вони готувались говорити не про політику чи історію, а виключно про Євробачення-2019. 

"Вони вимагали не викладати це у YouTube. Вони не розуміли, що сталося, бо їх запрошували, начебто, говорити про Євробачення, а тут зробили таку підставу. Підстави ніхто не робив. Це не була спецоперація Скрипіна", – зазначив Роман Скрипін.

Співачки ANNA MARIA на інтерв'ю в Романа Скрипіна
Співачки ANNA MARIA у студії Романа Скрипіна / Скріншот відео

Журналіст зізнався, що був вражений від того, що співачки не поцікавились, з ким вони спілкуватимуться під час інтерв'ю. Сам же Роман Скрипін відомий гострими питаннями про політику та Другу світову війну. Відтак, погодившись на ефір, ANNA MARIA мали б бути готовими до відповідних тем.

Трішки дивно, коли людина йде до когось на ефір і не вивчає профайл. Вони узагалі не розуміли, з ким вони говорять. Для цього є "Вікіпедія" – зайдіть, подивіться, загугліть прізвище і подумайте: "А, може, треба вчасно відмовитися?"... Що ще залишилось за кадром… ANNA MARIA не пішли одразу. Вони залишилися щось з'ясовувати. Самі собі нагадили у капці. Це проблема не моя,
– заявив Роман Скрипін. 

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Окрім цього, журналіст відверто зізнався, що його колеги запрошували і MARUV, однак, коли концертний директор дізнався, що дівчина спілкуватиметься з Романом Скрипіним, то замовк на кілька хвилин. Згодом представник артистки заявив, що вона не даватиме інтерв'ю. 

Що відомо про скандал навколо гурту ANNA MARIA: дивіться відео

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Євробачення 2019 Скандал Журналісти Сестри Анна Марія Опанасюк
Джерело: LifeStyle 24
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