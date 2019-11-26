Історичне кіно не може бути дешевим, – режисер фільму "Яків", якому відмовили у держфінансуванні

Чому проєкту повнометражного художнього фільму "Яків" про Голодомор втретє відмовили у держфінансуванні, розповіла його режисер Вікторія Трофіменко. За її словами, історія тягнеться ще з 2017 року, а востаннє їй відмовили без жодних аргументів.

Про це йдеться в екслюзивному інтерв'ю для 24 каналу.

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У серпні цього року стало відомо, що проект "Якова" на пітчингу відібрало Держкіно. Але з появобю нового міністра культури, з'ясувалося, що на українське кіно виділили забагато коштів з держбюджету. Відтак близько 50 проектам зі 100 було відмовлено у фінансуванні. Це стосувалось і фільму "Яків". За словами режисерки Вікторії Трофіменко, їм відмовили без аргументів.

"Не було аргументів. Відмовили і все. Безумовно, історичне кіно не може бути дешевим. Ми просили близько 50 мільйонів гривень. Йти на компроміси і скоротити бюджет ще більше означало б викидати сцени зі сценарію, бо ми не зможемо їх зняти, якщо ми не знайдемо копродюсерів та гроші. Ми не можемо знімати цей фільм, як серіал, на серіальних локаціях. Ми хочемо будувати заново Великий хутір. Умовно кажучи, не можна ж "Теслу" купити за ціною "Жигулів", чи не так? Для мене якість дуже важлива", – висловилась Трофіменко.



Режисер Вікторія Трофіменко на зйомках тизеру фільму "Яків" / Facebook / @Yakiv/Яків / Фото: Катерина Лащикова

Вона проінформувала: якщо вони не знайдуть гроші, доведеться урізати сцени, які для режисерки дуже важливі. За її словами, наприклад, у сцені "Одеський порт" вона хоче показати той час, коли люди потерпають від голоду, а тони зерна їдуть за кордон.

"З тим бюджетом, що ми подавались, не можемо собі дозволити дуже багато. Але я б дуже хотіла робити так, як Аґнєшка Голланд (автор фільму "Ціна правди", – LifeStyle 24) – робити день репетиції з камерою і акторами на локації, і день зйомки. Це дасть хороший результат. Але з нашим бюджетом, який нам урізали, дали і забрали цього разу, ми собі такого не можемо дозволити. Навіть якщо Держкіно нам дасть гроші, ми будемо робити краудфандинг, шукати приватні інвестиції, бо я дуже хочу зробити якісне кіно. Для порівняння "Гіркі жнива" – 21 мільйон доларів, фільм Аґнєшки – близько 11, а ми просили лише 3", – підсумувала режисер фільму "Яків".

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Насамкінець вона також повідомила, що наразі в Держкіно говорять: даватимуть значно менші бюджети. Режисер відверто наголосила: у такій хиткій і незрозумілій ситуації незрозуміло, де знайти гроші, аби зняти настільки потужне кіно, як хочеться.

На цей фільм у Держкіно і Мінкульту вже три роки немає грошей. Це триває з 2017 року, відмова за відмовою. То бояться неоднозначних героїв... То в Мінкульті радили урізати бюджет, але як я можу зробити історичне кіно дешевим? Є ж приклади фільмів на цю тему, порівняйте,

– сказала Трофіменко.

Що відомо про фільм "Яків"?В основу історичного фільму покладена реальна історія, події якої розгортаються під час Голодомору, у 1932-1933 роках. Мешканець села Великий Хутір Яків Дробот вирішує створити колгосп, у чому багато односельців його не підтримують. Однак, попри це, йому вдається стати першим головою колгоспу "Незаможник" і завдяки цьому врятувати близько 3 тисячі людей, серед яких безпритульні діти та мешканці Великого Хутора. Кінострічці режисерки Вікторії Трофіменко тричі відмовляли у державному фінансуванні, відтак знімальна команда створила короткий тизер, де показала ключові сцени з фільму, який жінка все ще має надію зняти.