Історія кіно за 7 хвилин: мережу вразило відео, яке показало розвиток фільмів за 125 років

Якщо ви належите до любителів кіно, тоді ролик від Анабель Естрелли зможе вас приємно вразити. Режисерка охопила 125 років історії кінематографу та підібрала кадри, які показали різні етапи його становлення.

Яким був перший фільм

Ролик Анабель Естрелли, який вона розмістила на ютуб-каналі, розпочинається з першого фільму в історії кіно. "Прибуття потягу на вокзал Ла-Сьота" – саме так брати Огюст і Луї Люм'єри назвали документальну стрічку, яку створили у 1896 році. Відео містило кадри на 50 секунд показу, однак стало справжнім проривом.

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Брати Люм'єр вперше презентували її публіці у Парижі та добряче налякали глядачів, які були не готові бачити зображення потяга, що "оживав" на їхніх очах. Відтоді німе кіно почало стрімко розвиватись. Вже за 20 років існування на кіноарені з'явиться легендарний Чарлі Чаплін, який зумів розсмішити мільйони людей своїми кумедними сценками.

Історія кіно у короткому ролику

Режисерка Анабель Естрелла не зупинилась на перших етапах існування кіноматографу. Упродовж року вона вивчала всі деталі історії світового кіно та підбирала особливі кадри, які передають атмосферу епохи та новаторство у зйомках.

Звісно, усі кінострічки, які вийшли за цей період, Анабель не помістила у відео, тому кіномани зможуть побачити тільки ті, які дійсно вразили світ. Режисерка оцінювала найбільш впливові, знамениті і проривні фільми, від "Прибуття потягу" і до "Паразитів".

Цим проєктом я хочу віддати належне всім тим фільмам, які впродовж історії змушували нас мріяти, сміятися, плакати або жахатися... Сподіваюся, що вам сподобається ця захоплива подорож у світ кіно так само, як і мені у процесі створення, – зазначила Анабель Естрелла.

Дивіться відео про історію світового кінематографу: