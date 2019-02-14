Історія кохання у фото: Ольга Сумська показала чарівні архівні знімки з Віталієм Борисюком

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Ольга Сумська з Віталієм Борисюком
Ольга Сумська з Віталієм Борисюком / Instagram / @olgasumska

Українська акторка Ольга Сумська вкотре зуміла підкорити мережу. Зірка опублікувала чарівні архівні фото з чоловіком Віталієм Борисюком, які досі не бачили її прихильники.

Талановита акторка Ольга Сумська є справжнім прикладом для багатьох українців. Її шлюб з Віталієм Борисюком привертає чималу увагу ЗМІ та громадськості, адже попри буденні чвари пара вміє підтримати один одного та зберегти свої почуття. 

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За словами Ольги Сумської, романтичні стосунки з Віталієм Борисюком зародились саме на День закоханих. Тому 14 лютого вона вирішила поділитись з прихильниками своєю історією кохання та показати унікальні архівні фото.  

Історія кохання народилась саме в День святого Валентина 1991 року, коли свято тільки прийшло до нас. Вранці, 14 лютого, перед репетицією я знайшла на своєму столику в гримерній шоколадне серце, а в ньому записочка: "Приходь завтра до мене, я з’їм тебе, як ти цей шоколад". І все! Я зрозуміла, що закохалась,
– розповіла Ольга Сумська. 

У спектаклі "Кандід" акторка грала головну роль. Коханим Ольги Сумської на сцені був Віталій Борисюк. Мабуть, романтична постановка настільки захопила двох зірок, що після репетицій вони вже не хотіли розлучатись. До чарівної історії кохання знаменита українка додала архівні фото, які заворожили мережу. 

"Це фото з першого в Україні мюзиклу "Кандід", де ми з Віталієм Борисюком грали закоханих – Кандіда і Кунегунду! Саме там все і почалося, під час репетицій. Ну, а продовження ви всі знаєте", – написала Ольга Сумська. 

 

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Теги: LifeStyle Новини України
Джерело: 24 Канал
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