Історія люксового бренду Hermès: мільйонні статки та вбивство тварин для створення сумок

Коли чуєш про бренд Hermès – в голові одразу вимальовується картинка про аристократичну розкіш та консервативний шик, які є головними факторами модного Будинку. LifeStyle 24 поглиблюється в історію створення люксового бренду та розповість вам про те, як Hermès увійшов у десятку найдорожчих брендів світу та завоював шалену популярність.

Hermès – один з найстаріших, найзнаменитіших та поважних модних Будинків Франції. Те, що представляє собою Hermès – ціла автентична історія і культура, якій немає рівних. Люксовий бренд вважається найбільшою величиною для усіх модниць світу.

Зародження бренду

У 1837 році Тьєррі Ермес відкрив майстерню, яка виготовляла високоякісну кінську збрую лише для європейської знаті. Аристократи не забарилися з купівлею кінських сідел, і їхній потік став настільки великим, що вже згодом в майстерні почали шити екіпірування для наїзників.

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За допомогою своїх синів Адольфа і Еміля-Моріса, Шарль-Еміль робив поставки в елітні сім'ї Європи, Північної Африки, Росії, Азії та Америки. У 1900 році компанія Hermès розробила сумку Haut à courroies, спроектовану спеціально для наїзників таким чином, щоб в ній було можна носити сідло.



Сумка Haut à courroies / 1stdibs

У 1918 році компанія пошила перший шкіряний жакет для гри в гольф для самого принца Уельського. Жакет був оздоблений блискавкою (застібкою для з'єдання деталей одягу), що на той час було новаторством, відтак Hermès став започатковувачем такого виду застібок.

Вже у 1920-30 роках пліч-о-пліч зі шкіряними аксесуарами виходить перша колекційна партія жіночого одягу та перша іменна сумка. У 1928 році в житті компанії трапився черговий прорив. Hermès зробив свою першу шовкову хустку.

У 1950-х роках у компанії з'явився власний логотип, на якому помаранчевою фарбою в прямокутній окантовці була зображена карета, запряжена конем. Також в цих роках була випущена перша парфумована вода.



Впізнаваний логотин Hermès / stockexchange.org

Процвітання бренду

Вже у 1970-х роках головою компанії став Жан Луї Дюма (онук засновника), який запросив на пост двох дизайнерів, які на той час спричинили фурор у Будинку моди.

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Ерік Бергер та Бернард Занц у новій колекції представили куртку зі шкіри пітона та джинси зі страусиної шкіри, які були названі "найпривабливішою річчю, яку коли-небудь робив Hermès".

В тому, що ми робимо – зберігається паризький смак до життя та американська енергія. Ми віримо в стару істину: щоб зберегти традицію, треба давати їй постійний поштовх,

– зазначив в одному зі своїх інтерв’ю Жан-Луї Дюма-Ермес.

Відтоді доходи компанії становили близько 50-ти мільйонів доларів США. До 1990-го року, щорічні доходи від продажів зросли до 460-ти мільйонів доларів.

Що посприяло успіху Hermès?

Тьєррі Ермес ніколи не економив гроші, завжди купував найкращу сировину для своєї продукції. Наймав найкращих майстрів та професіоналів своєї справи.



Вітрина магазину Hermès / dashinggroup.com

Його протестантське віросповідання і виховання допомагало ставитися з педантичністю до бізнесу: вироби виконувалися повільно, але завжди дуже якісно. Також бізнес не виходив за рамки сім'ї. Всі ці фактори допомогли перетворитися простій майстерні шкіряних виробів в успішну багатомільярдну корпорацію Hermès.

Знаменитості з сумками Hermès

Грейс Келлі

У 1935-му році з'явилася перша культова сумка від Hermès названа "Kelly bag". Цією моделлю принцеса Грейс Келлі намагалася приховати від папараці свою вагітність. Однак фото потрапило у видання "Life", а сумка – в історію. Усі жінки зі знатних сімей одразу захотіли модний аксесуар і собі, однак, щоб його придбати, потрібно було звернутися в модний Будинок із замовленням за попереднім записом і почекати 2 роки. Цей маркетинговий хід компанії Hermès створив потрібний імідж і статусність аксесуара.



Грейс Келлі з сумкою Hermès / Pinterest

Жаклін Кеннеді

Згодом "обличчям" Hermès стала Жаклін Кеннеді і її сумка "Constance", більш відома під кодовою назвою O-bag (друге прізвище Жаклін Онассіс).



Жаклін Кеннеді з сумкою "Constance" / resee.com

Джейн Біркін

Із середини 1980-х років сумка Hermès іменується в честь актриси 1960-х років – Джейн Біркін. Найдорожче виконання "Birkin Bag" сталося у 1984 році, з помаранчевої крокодилової шкіри і з золотою пряжкою. Вартість такої сумки складала 50 тисяч доларів.

Що цікаво, найдорожчою у світі сумкою на цей час вважається модель Hermès Himalaya Birkin, яку продали за рекордну суму – майже 380 000 доларів. Сумка зроблена зі шкіри нільського крокодила, декорована деталями з білого золота і 245 діамантами. Свою назву модель Himalaya Birkin отримала через те, що відтінок шкіри нагадує схід сонця в Гімалаях.



Найдорожча сумка в світі / mis.ua

Сучасний Hermès

У 2011 році з'явилася капсульна колекція м'яких іграшок в коричнево-помаранчевій фірмовій палітрі. Конячки для дитячої забави перевищували 500 доларів і стали предметом колекціонування.

2013 рік був ювілейним для бренду Lacoste. Модний будинок Hermès відреагував на 80-річчя побратима випуском і презентацією унікальної тенісної сумки зеленого кольору з кишенею для ракетки. Тепер цей експонат прикрашає архіви Lacoste. В цьому ж році в продаж поступили футболки Hermès, які були зроблені з крокодилячої шкіри, а їхня ціна варіювалася від 60 тисяч до 100 тисяч доларів.



Сумка випущена в честь 80-ліття Lacoste / traffic-magazine.com

У 2015 році мережею поширювалося повідомлення про те, що Джейн Біркін вимагала, аби сумки не називалися в її честь.

У мене викликає тривогу те, що мисливці з жорстокістю поводяться з крокодилами заради того, щоб Hermès випустили чергову сумку з моїм ім'ям,

– наголосила Джейн Біркін.

Засновник РЕТА Інгрід Ньюкерк розповіла, що їй стало відомо, що тварин вирощують на спеціальних фермах і забивають жорстоким чином, що представники компанії категорично відмовили коментувати і запевнили, що нічого про це не знають.



Активісти проти вбивства тварин / veganstvo.info

Сьогодні люксовий бренд процвітає, а перші модниці та інлюенсери стоять у чергах місяцями, аби отримати бажану сумку.



Beyonce з сумкою Hermès / purseblog.com

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