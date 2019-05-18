Історія повторюється, – Святослав Вакарчук відреагував на роковини депортації кримських татар

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Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук / Twitter / @Sviatoslav Vakarchuk

Український виконавець і відтепер політик залишив свої роздуми про роковини трагедії кримськотатарського народу 1944 року, коли представники НКВС депортували людей в місця заслання або ж розстріляли на місці.

Святослав Вакарчук у своєму Facebook висловив жаль, що "75 років тому ешелони з кримськими татарами відправили в Середню Азію і тисячі людей були з корінням вирвані зі своєї рідної землі". За його словами, цілий народ став жертвою тодішньої державної політики, яка позбавила людей батьківщини, домівок та життя.

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Скріншот зі сторінки Святослава Вакарчука / Facebook / @Святослав Вакарчук

Співак додав, що сьогоднішня історія з анексованим Росією Кримом має схожу історію і кримські татари знову змушені боротися за свій рідний край.

Українці солідарні з кримськими татарами і ніколи не забудуть цей день! Історія повторюється... Сьогодні в анексованому Криму тисячі наших братів і сестер знову в небезпеці. Але я впевнений, що настане день, коли ми раз і назавжди повернемо такий рідний і для кримських татар, і для всіх нас Крим,
– запевнив Вакарчук.

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Скріншот зі сторінки Святослава Вакарчука / Facebook / @Святослав Вакарчук

Що відомо про депортацію кримських татар?Депортація кримських татар з Криму відбулася упродовж 18-21 травня 1944 року. Це була етнічна чистка, яку СРСР влаштував за наказом Йосипа Сталіна. Усього у віддалені регіони СРСР було депортовано 191 тисячу кримських татар (за іншими даними – 423 тисячі). В ході виселення і в перші роки після нього загинуло приблизно 46,2% кримських татар. У результаті депортації у кримських татар було вилучено понад 80 тисяч будинків, понад 34 тисяч присадибних ділянок, 360 тисяч гектарів землі, всі запаси продовольства та усе інше майно. 

Офіційною в СРСР причиною було звинувачення всього кримськотатарського народу в державній зраді, "масовому винищенні радянських людей" і колабораціонізмі – співпраці з нацистськими окупантами під час Другої світової війни.

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Теги: Кримські татари LifeStyle Новини LifeStyle Новини політики Святослав Вакарчук Музика Історія СРСР Новини Криму
Джерело: LifeStyle 24
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