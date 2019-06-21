"Історія руху Femen": про активісток зніматимуть художній фільм

Українська кінопрокатна компанія "Артхаус Трафік" уклала договір з французьким дистриб'ютором Pan-Europeenne про спільну роботу над фільмом про громадську організацію Femen.

Зйомки фільму розпочнуться у 2020 році. Відомо, що майбутня картина матиме назву "Наші груди – наша зброя: Історія руху Femen". Стрічка стане результатом спільного виробництва України, Франції та Німеччини. Відомо, що учасниці руху Femen займуться консультацією проекту.

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Директор кінокомпанії "Артхаус Трафік" та засновник Одеського кінофестивалю Денис Іванов став українським продюсером стрічки. Серед його найяскравіших проектів – драматичний фільм "Донбас" (режисер – Сергій Лозниця), який отримав нагороду за найкращу режисуру на Каннському міжнародному фестивалі.

Білоруска Дар'я Жук – автор та режисер проекту. Найбільш відома своєю роботою над фільмом "Кришталь", який був висунутий на здобуття премії Оскар у номінації "Найкращий фільм іноземною мовою". Також картину показали на близько 50-ти міжнародних кінофестивалях, а на Одеському вона здобула гран-прі.

Сценарій стрічки розробляє Наталія Блок – українська драматургиня, активістка, художниця-концептуалістка, яка у своїх картинах зачіпає теми фемінізму та гендерної нерівності.

Що таке FEMEN?Міжнародний громадський рух, що діє в Україні та Європі. Відомий своїми скандальними акціями протесту щодо питань дискримінації жінок, корупції тощо, під час яких активістки руху оголюють груди. Організація почала свою діяльність у 2008 році, а вже з середини 2009-го стала більш відомою.

Автор: Роксолана Гошовська