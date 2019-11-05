Історія успіху Zara: як заманює покупців один з найвідоміших брендів світу

Модні ретейлери – це магазини, де аналоги речей із подіуму можна купити задешево, а асортимент там змінюється із шаленою швидкістю. Один з таких – Zara, яка має понад дві тисячі магазинів в світі та користується величезною популярністю.

Концерн Inditex – одна з найбільших дистриб’юторських груп у світі. Вона володіє понад 7000 магазинів та керує над вісьмома всесвітньо відомими брендами: Massimo Dutti, Pull and Bear, Oysho, Uterque, Stradivarius та Bershka. Напевне, ви не раз заходили у ці магазини в торговельних центрах свого міста.

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Та справжньою зіркою концерну, яка приносить йому найбільше прибутку, є іспанська компанія Zara. Минулого року статки її засновника – Амансіо Ортеги – сягнули 70-ти мільярдів доларів. Це зробило його другою найбагатшою людиною у Європі та шостою у всьому світі.



Засновник Zara Амансіо Ортега

Та от секретів успіху Ортега вам не розкаже, бо за усе життя дав лише три інтерв’ю, а до 1999-го року у мережі не було його жодної фотографії.

Як починалася історія Zara

Почалось все у 1975-му році в іспанській Ла-Коруньї. Тоді ще місцевий підприємець Амансіо Ортега вирішив відтворити моделі відомих дизайнерів, використавши більш доступні матеріали. Так, на вітринах першого магазину Zara з’явились копії речей з подіуму – але за значно нижчою ціною. Таку політику компанія сповідує і зараз.



Магазин Zara/ Фото bilshe.com

Через це компанію неодноразово звинувачували у плагіаті. Із Zara безуспішно судився модний дім Christian Louboutin – за схожість їхньої пари туфель з його фірмовим взуттям. А три роки тому групу Inditex звинуватили у плагіаті більше сорока художників-ілюстраторів. Та на все це Zara має коротку відповідь: “не крадемо, а черпаємо натхнення”.

Секрет успіху компанії Zara

А тепер – до головного секрету успіху. Zara заробляє менше на речах, але продає їх дуже багато. І у цьому плані їм немає рівних. Нову бізнес-стратегію, яку вдалось розробити Амансіо Ортезі, зараз вивчають у топових університетах світу.

Чому? У той час, коли більшість інших брендів користувались послугами аутсорсингових компаній – фактично передавали частину своїх завдань іншим людям – Zara самостійно контролювала усі виробничі процеси. Там не співпрацювали з посередниками чи агентами, самі закуповували матеріали та розробляли дизайн. До того ж, працювали з бюджетними тканинами та використовували дешеву робочу силу.

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Швидкість – ще одна відмінність Zara від інших ретейлерів. Саме там вперше з'явилась популярна зараз концепція fast fashion – миттєва мода, яка змінюється разом зі зміною трендів та побажань покупців. Її мета – змусити вас чи не щодня оновлювати гардероб.

На ділі ж усе не так райдужно. Одяг такого сегменту зазвичай нижчої якості і опиниться в смітнику значно швидше, ніж пошитий з якісних матеріалів. Як наслідок – мільйони тонн відходів на звалищах. Якщо на розробку однієї колекції у інших компаній йдуть місяці, Zara може придумати, спроектувати та пошити лінійку лише за два тижні.



Zara має магазини по всьому світу

До того ж, будь-яка модель не протримується на вітринах довше місяця. А в деяких європейських магазинах лінійка оновлюється двічі на тиждень. Це суттєво збільшує кількість покупців, адже клієнти знають, що прийшовши до магазину, завжди знайдуть там нові речі. Адже вже через тиждень після шопінгу вам здасться, що ви відстали від трендів.

"З десяти людей, які прийшли в магазин, троє щось куплять. Клієнтів змушують боятись, що те, що вони бачать сьогодні, завтра вже може зникнути, а те, чого сьогодні ще нема, може завтра з'явитись на полицях", – пояснює журналіста Ковадонга О’ші.

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Якщо річ погано продається – її одразу ж знімають з виробництва. Тож у Zara практично відсутні нерозпродані запаси на складах. А звідки впевненість? Та просто Zara – найкраща у визначенні трендів. Її працівники проводять детальний аналіз одягу і безперестанку слідкують за тим, хто у що одягнений – від зірок на червоних доріжках та акторів у фільмах до звичайних перехожих на вулицях.

Одного дня я зупинився на світлофорі і повз мене проїхав чоловік у джинсовій куртці з кокардою. Мені це сподобалось – це було свіжо, по-новому, трендово. Я подзвонив дизайнеру і описав те, що побачив. Через два тижні жакети вже були у магазинах і їх розкуповували, наче гарячі пиріжки,

– розповідає засновник Zara.

Крім цього, Zara щодня збирає дані продажів та читає коментарі покупців. На основі відгуків та пропозицій вдосконалюють продукцію та створюють прототипи нових колекцій. А це, до слова, більше 20-ти тисяч речей на рік. Як це працює? У спеціальній програмі на прототипі тканини розміщують фрагменти майбутніх речей. Цей процес чимось нагадує складання пазлу. Така схема дозволяє знайти найбільш вигідний спосіб використання матеріалів.

Скільки магазинів Zara існує в світі

У світі працюють більше двох тисяч магазинів Zara. При цьому у США їх лише 85. Знаєте чому? Речі Zara, які і більшість мас-маркет продукції, мають стандартну і доволі обмежену розмірну сітку. Тож люди з Plus Size фігурами попросту не можуть підібрати собі одяг.

Чому Zara не шиє великі речі? Усе просто: більше тканин – більше витрат. Уся продукція по суті орієнтована на людей зі стандартними типами фігури. Два роки тому така політика компанії спровокувала скандал: Zara запустила нову лінію джинсів з багатообіцяючим лозунгом "Люби свої форми". Та от на рекламі красувались ретельно відретушовані фото дуже худих моделей.



Фото з реклами Zara, яка обурила багатьох покупців

Скільки Zara витрачає на рекламу

І на сам кінець – про рекламу. На неї Zara витрачає мало. Адже навіть без банерів чи розсилок у соцмережах вона попереду конкурентів. Просто існує інший спосіб залучення клієнтів – вигідне розміщення магазинів. Зазвичай вони відкриваються на головних вулицях великих міст, поруч із люксовими бутіками.

До прикладу, за приміщення площею більше 3 тисяч квадратних метрів на 5-ій авеню у серці Нью-Йорка Zara заплатила 324 мільйони доларів.