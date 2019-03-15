Історія занадто гучна і безглузда, – племінниця Майкла Джексона стала на його захист

37-річна донька рідного брата Майкла Джексона прокоментувала вихід скандальної кінострічки "Залишаючи Неверленд" (Leaving Neverland). Бренді Джексон запевняє, що протягом років вона тісно спілкувалася з Вадом Робсоном і все, що він розповідає – не може бути правдою.

Нещодавно донька поп-короля вперше прокоментувала вихід фільму, запевнивши, що ніяких офіційних заяв вона поки що не робила. Однак її двоюрідна сестра впевнена, що все, про що йдеться у фільмі – повні нісенітниці. У новому випуску шоу The Kyle and Jackie O Show 37-річна донька рідного брата Майкла Джексона прокоментувала скандальний фільм "Залишаючи Неверленд" (Leaving Neverland).

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Бренді Джексон зізналася, що протягом 9 років зустрічалася з Вадом Робсоном і його слова щодо насильства не можуть бути правдою, оскільки він жодного разу не говорив про це. А також на час другого слухання Ваду Робсону було 22 роки і тоді він присягався, що не піддавався насиллю зі сторони Майкла Джексона.

Мене охопив жах, коли подивилася фільм. Історія Вада занадто гучна і безглузда. Те, що він говорить, це просто смішно. У фільмі він описав не мого дядька, а зовсім іншу людину. Все, що він коли-небудь говорив про Майкла відтоді, як ми знайомі, повністю суперечить його свідченням у фільмі,

– зазначила Бренді Джексон.

Також племінниця співака заявила, що якби її дядько дійсно ґвалтував Вада, та ще й неодноразово, то він не втратив би можливості розповісти про це при першій можливості. На її думку, метою Робсона і Сейфчака є отримати непогані гроші за їхні свідчення.

Якби хтось поглумився над вами, коли вам було 14 років, і у вас був шанс дати свідчення і посадити цю людину на все життя, щоб вона не могла нікому більше нашкодити, ви б це зробили. Всі б так зробили,

– додала племінниця легендарного короля.