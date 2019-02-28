Історії оживають: у Києві покажуть виставу для людей з вадами слуху

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"Ліхтаріус. Історії оживають"
"Ліхтаріус. Історії оживають" / Прес-служба

Щонеділі в київському Caribbean Club Concert Hall проходить музичне шоу – "Ліхтаріус. Історії оживають". Організатори в рамках соціального проекту "Дивись як чути" запускають серію спеціальних показів вистави з перекладачем жестової мови для людей з порушеннями слуху.

"Ліхтаріус. Історії оживають" – це перше в Україні регулярне сімейне шоу за прикладом бродвейського мюзиклу, натхненницею якого є Олена Коляденко. У шоу бере участь 34 артисти, в основному – це діти, маленькі зірки з різних талант-шоу нашої країни.

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Перші покази з перекладачем жестової мови відбудуться 3 березня і 7 квітня. Організатори планують продовжувати такі покази раз на місяць поки триватиме музичне шоу.

На жаль, є люди, які не чують або не можуть говорити, але вони мають право, як і всі інші, дивитися спектаклі та розвиватися. Тому я сподіваюся, що подібні події стануть проходити частіше і люди з обмеженим слухом зможуть відпочивати, як і всі,
– розповідає виконавчий продюсер шоу Анастасія Ваганова.

Дивіться серію фото з вистави "Ліхтаріус. Історії оживають"

 

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Теги: LifeStyle Новини культури Новини Києва Анонс
Джерело: LifeStyle 24
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