Ісус із Назарета: гурт Сергія Жадана "Лінія Маннергейма" презентував новий кліп – відео

Український письменник Сергій Жадан разом з учасниками харківської групи "Лінія Маннергейма" представили відеокліп на пісню "Ісус із Назарета", яка ввійшла у другий студійний міні-альбом "Бої без правил".

Відео опубліковано на офіційному YouTube-каналі гурту 14 листопада.

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Відео зроблено на підтримку другого альбому "Бої без правил", що з’явився на початку вересня та є зразком вітчизняного християнського хіп-хопу. Зйомки відео відбувались в кінці серпня на території міста Харкова.

Крім музикантів гурту, у кліпі з'являються актори Михайло Озеров і Дмитро Петров. Також вперше на екрані з'являється Марія Жадан. Артисти присвятили відеоролик всім загиблим у вуличних перестрілках.

Лінія Маннергейма – Ісус із Назарета: дивіться відеокліп

Що ми знаємо про гурт "Лінія Маннергейма"? Це музичний експериментальний проект, створений рік тому харків'янами Сергієм Жаданом, Олегом Кадановим ("Оркестр Че", "Мантри Керуака") та Євгеном Турчиновим ("Собаки в Космосі", "Барабашоу"). Проект поєднує в собі атмосферне гітарне та електронне звучання й глибоке текстове наповнення.