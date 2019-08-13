Італія на 360: тижнева мандрівка по країні вина та сиру

Італія надихає на творчість і збагачує безцінними враженнями кожного, хто її відвідає. Саме тут зародилися паростки європейської цивілізації, проте, і до сьогодні тут зосереджена головна культурна спадщина людства. Незважаючи на свій поважний вік й історичний багаж, Італія залишається легкою, грайливою і запальною країною, щоденне життя в якій – справжній карнавал.

Дешево в Італію

Найекономніший спосіб дістатися до Італії – це забронювати квитки на рейс Сучава-Болонья. До румунського містечка можна дістатися з Чернівців приватними перевізниками, які беруть за послугу 15 євро в один бік. Інтернет переповнений оголошеннями, довозять до самого аеропорта. Бронюючи квитки на літак заздалегідь, можна придбати їх всього лише за 30 євро. Загалом, до центру Італії добираємося лише за 60 євро. Дорога трішки важка, проте, можливо, вона варта цієї економії?

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Вже на місці. Що далі?

Зголодніли? Болонья – найкраще місце для того, щоб познайомитися з італійською кухнею. Так вважають самі італійці! Тут готують найсмачнішу пасту болоньєз, лазанью, тортелліні та відбивну по-болонськи. Смачного!



Болонья / Фото з відкритих джерел

У Болоньї , на правду, на тривалий час залишатися не варто. Достатньо одного дня на екскурсію старою частиною міста: Болонський університет, площа Нептуна, Падаючі вежі та Колонадии – ось і все. На жаль, це місто ще не розкрило свій туристичний потенціал, тому і дешеве житло знайти важко. Краще не гаяти часу та брати квиток до Венеції...

Італійська залізниця

В Італії дуже розвинена залізнична система. Можливо дістатися до будь-якого великого міста та маленького села. Вагони комфортні. Навіть економ-клас Вас приємно здивує. Всі крісла розсувні, тому можна навіть виспатися. Квитки на вході не перевіряють, багато подорожують зайцем. Але на будь-якій станції може зайти контролер та перевірити наявність придбаного квитка.

Венеція – "Мекка" подорожі

Нічний квиток до Венеції коштує приблизно 9 євро за умови попереднього бронювання. Зробити це можна на сайті Італійської залізниці "TrenItalia". У мережі є інструкція, як правильно все оформити. Отже, добряче виспавшись у потязі, рано-вранці прибуваємо до Венеції. Це чудовий час для оглядин величного міста. Тішать не тільки безлюдні вулиці, але й можливість поглянути на справжнє життя мешканців, адже Венеція прокидається рано. Поки вас не заковтнули туристичні черги, прямуйте на площу Сан-Марко, а звідти – до мосту Ріальто. Обов'язково відвідайте один із помпезних палацо.



Венеція / Фото надані автором

Для перекусу можна обрати венеціанський делікатес – каракатицю під чорнилами. Смак доволі цікавий, але наїстися цим важко.

По місту курсують маленькі вапорето – водний транспорт, який зможе доправити до острівців Мурано та Бурано. Місця, де найсмачніші креветки та найкрасивіше муранське скло й мереживо. Досить небанальний сувенір з Італії.

Для того, щоб насолодитися венеціанськими каналами та соборами, вистачить одного дня. Наступна зупинка – Рим. Тут не обійтися одним днем. Останній поїзд із Венеції до "вічного міста" вирушає приблизно о 10 годині вечора. Коштує 15 євро. 7 годин у дорозі і ранок починається дуже добре.

Всі дороги ведуть до Риму

У Римі ми 4 дні. Прибувши на вокзал, вирушайте в готель, хостел або найману квартиру, щоб відіспатися та залишити наплічники. Після двох ночей у поїзді, яким би він комфортним не був, важко орієнтуватися у просторі та сприймати навколишню красу. Рим – надзвичайно туристичне місто, тому все, що потрібно туристові, тут є: дешеве житло та їжа.

Добряче відпочивши, вирушайте у центр Риму! У цей час особливо чарівні Фонтан Ді Треві та Пантеон. Можна пройтися набережною річки Тибр. Довкола безліч автентичних кафе, де можна вигідно посмакувати пастою чи піцою та випити місцевого аперолю.



Чарівна Італія / Фото надане автором

Новий день розпочніть з екскурсії до Колізею, Тріумфальної арки, Римського форуму, Капітолійської площі, Площі Венеції, Площі Навона, Площі Іспанії, Замку Ангелів, мосту Ангелів, Палацу правосуддя, мосту Умберто, Альтару миру, П'яцци дель Пополо. Ці пам'ятки розташовані близько одна від одної, тому їх можна побачити за один день. Але якщо втомилися, можна скористатися римським метро. Дістатися будь-куди дуже легко, адже система метро проста в орієнтуванні: тут тільки три гілки. Ціна поїздки – 1,50 євро. Оскільки у Римі ви пробудете 4 дні, варто придбати 3-денний проїзний квиток за 18 євро, що діє і в іншому громадському транспорті. Це значно зекономить час і гроші.



Рим / Фото надане автором



Рим / Фото надане автором

Окремий день потрібно приділити Ватикану та Віллі Боргезе. Підніміться на купол Ватиканського собору – звідти дуже добре видно площу Святого Петра та інші частини Риму. Відвідайте Собор Святого Петра та музей Ватикану. На Віллі Боргезе можна прогулятися чудовим ландшафтним парком, що зроблений в англійському стилі. Це третій за величиною громадський парк у Римі (80 гектарів або 148 акрів). Якщо подивитися на карту парку, то він має вигляд серця. У саду є галерея Боргезе, де зібрано чимало світових мистецьких шедеврів.



Сонячний Ватикан / Фото надане автором



Сонячний Ватикан / Фото надане автором

Останній день повинен запам'ятатися, тому можна піти на шопінг у центрі, а можна обрати альтернативний дешевший варіант – одноденна подорож на море. З Риму на метро можна дістатися до містечка Остія. За годину-півтори ви опинетесь на Тіренському морі.

На наземній станції Piramide (лінія B), не виходячи з метро, за вказівником Lido потрібно перейти на залізничну станцію Porta San Paolo. Звідси по маршруту Roma-Lido кожні 15 хвилин йдуть електропоїзди, на які також діє проїзний.

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Морське узбережжя в Італії / Фото надане автором



Морське узбережжя в Італії / Фото надане автором

Якщо ж мета подорожі – море, то потрібно вийти на станції Lido Centro, звідки починається курортне узбережжя, або на будь-який з наступних зупинок аж до кінцевої Roma Ostia Lido. Усі станції розташовані вздовж набережної і всюди можна знайти пляжі.

Якщо ж ви маєте намір подивитися на руїни старовинного міста, вам потрібно вийти на станції Ostia Antica, перейти через синій міст і йти прямо за вказівником. Через п'ять хвилин ви опинитеся біля входу в археологічний комплекс.

У гостях добре, а вдома краще

На жаль, час у відпустці швидко минає. Уже потрібно вирушати на літак. Із Риму назад до Болоньї їдемо звичним нам поїздом. Мінімальна ціна на квиток – 28 євро. Обираємо зручний час, щоб встигнути на літак. З центрального вокзалу Болоньї прямісінько до летовища курсує автобус за 6 євро. Упізнати його можна за буквами BLQ на лобовому склі.

Це приблизний маршрут Італією, який можна спланувати за 1-2 місяці до подорожі. Орієнтовані ціни вказані за умови попереднього бронювання. Обов'язково потрібно звірити дату і час, перш ніж купувати квитки та резервувати житло. Детально розплануйте подорож. Замість вище запропонованих міст можна обрати й інші: Флоренцію, Верону чи Мілан. Вражень буде не менше.

Вuon viaggio, сеньйори й сенйоріти!

Автор: Ярина Швед