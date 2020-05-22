Італійка виграла картину Пікассо вартістю мільйон євро: відео

Італійка виграла картину "Натюрморт" Пабло Пікассо вартістю 1 мільйон євро. Сталося це в рамках благодійної лотереї в Парижі.

Картину "Натюрморт" Пікассо написав у 1921 році, повідомляє видання BBC.

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Переможниця каже, що щасливий квиток їй подарували.

► Що відомо про аукціон

Благодійну подію проводив аукційний дім "Крістіз" в Парижі. Понад 50 тисяч людей з різних країн світу придбали квитки для участі в лотереї. Їхня вартість становила 100 євро. Приблизно 29% квитків було продано у Франції, далі йдуть США та Швейцарія.

Загалом, на благодійну допомогу було зібрано понад 5 мільйонів євро. За словами організаторів, 4,2 мільйона євро виручать на проєкти з чистої води у школах та селах Африки, зокрема на Мадагаскарі, в Марокко та в Камеруні.

► Що відомо про картину

Картину для розіграшу надав Девід Нахмад, колекціонер-мільярдер з Монако. За неї він отримає 900 тисяч, а 100 тисяч євро пожертвує. "Натюрморт" – це доволі невеликий художній твір – розміром 23 сантиметри на 46 сантиметрів. На картині зображено склянку абсенту і газету на столі.

Дивіться відео: італійка виграла картину Пікассо