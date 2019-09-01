Італійки обирають червоний: новий розкішний вихід Моніки Беллуччі на Венеційському кінофестивалі

Італійська акторка Моніка Беллуччі в рамках Венеційського кінофестивалю представляє фільм режисера Гаспара Ное "Незворотність" (Irréversible), який вийшла у 2002 році. У суботу, 31 серпня, знаменитість вдруге вийшла на зірковий хідник разом з іншим головним актором у стрічці – колишнім чоловіком Моніки Венсаном Касселем, з яких вони 17 років зустрічалися і 12 жили у шлюбі.

У кримінальній драмі "Незворотність" розповідається у зворотному хронологічному порядку про подружжя Алекс (Моніка Беллуччі) та Маркуса (Венсан Кассель). Днем раніше Моніка, Гаспар і Венсан вперше за довгий час разом вийшли на червону доріжку.

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Неочікувано було те, що Беллуччі і Кассель не зробили жодного фото вдвох. Актори окремо позували папараці і з'явилися лише на спільній світлині, де між ними стояв режисер. Зірки, як видно зі знімків, намагалися зменшити комунікацію. Додамо, що на Венеційський кінофестиваль французький актор приїхав зі своєю новоспеченою дружиною Тіною Кунакі, яка на 31 рік молодша за Венсана, і їхньою 3-місячною дочкою Амазоні.

Для доріжки Моніка Беллуччі обрала розкішне червоне напівпрозоре плаття з мережива, яке вона доповнила боді чорного кольору.



Моніка Беллуччі, Гаспар Ное і Венсан Кассель / Getty Images



Моніка Беллуччі, Гаспар Ное і Венсан Кассель / Getty Images



Моніка Беллуччі, Гаспар Ное і Венсан Кассель / Getty Images