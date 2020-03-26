Італійський глянець Vanity Fair розмістив на обкладинці лікарку як символ боротьби з пандемією

Журнал Vanity Fair Italy створив безкоштовний випуск для регіону Ломбардія, щоб підтримати дух місцевих жителів, які найбільше постраждали через коронавірус. Цей випуск також присвятили усім "медсестрам, фармацевтам, волонтерам, заводським і офісним працівникам на передовій, які допомагають підтримувати нужденних і боротися з пандемією".

Поки фешн-індустрія стоїть на паузі, творці іменитих журналів намагаються підтримати своїх читачів тематичними статтями або ж цілими спецвипусками про невпинну боротьбу з коронавірусом. До прикладу, французьке видання Elle випустило спецвипуск, присвячений лікарям, що боряться з хворобою.

Детальніше читайте тут Французький Elle випустив спеціальний номер, присвячений лікарям, які борються з коронавірусом

У свою чергу італійський глянець Vanity Fair, який описував шоу-бізнес та фешн-життя країни, вирішив тимчасово змінити свою специфіку та присвятив випуск тим "хто веде глобальну війну з коронавірусом на італійській лінії фронту". Редактори журналу повідомили, що всі доходи з випуску буде пожертвувано на потреби лікарні Папа Джованні XXIII в Бергамо в регіоні Ломбардія. Сам примірник Vanity Fair Italy буде безкоштовним для італійців.

На обкладинці журналу зображена 39-річна фахівець з легеневих захворювань в лікарні Бергамо Катерина Конті, яка повнстю віддається справі інтенсивної терапії.



Лікарка Катерина Конті прикрасила фешн-глянець Vanity Fair Italy / Фото: Code Nast

Не називайте цих лікарів, медсестер, основних працівників і добровольців героями, тому що вони самі не хочуть, щоб їх називали такими. Це професіонали з надзвичайним почуттям обов'язку… Для нас вони стали відображенням сильної і повної надій Італії, країни, якій завжди вдавалося вижити в найважчі часи. Їхня історії та їхня робота, які розказані в цьому випуску Vanity Fair, стали цінними розповідями про людей, які залишаться з нами назавжди, не тільки під час цієї надзвичайної ситуації,

– наголосила Симона Маркетті, головний редактор Vanity Fair Italy.

У журналі читачі зможуть прочитати численні історії про родину фармацевтів в Салерно, які продовжують працювати на свою громаду, незважаючи на те, що їхня донька перебуває в профілактичній ізоляції; касир і газетний кіоск, які щодня спілкуються з публікою; заводський робітник, який виготовляє товари першої необхідності; волонтер в Марке, який доставляє ліки в будинки для людей з ослабленою імунною системою, і лікар загальної практики в провінції Брешіа, розповідаючи про труднощі, з якими вони стикаються сьогодні та багато інших.

"Бергамо і його лікарні опинилися небажаним епіцентром безпрецедентного землетрусу в сфері охорони здоров'я. Тиск на весь наш регіон – неймовірний, а охорона здоров'я є нашою лінією фронту. Лікарі та медсестри роблять неможливе. Ми повинні надати їм всю можливу підтримку. Нам потрібні люди і обладнання для забезпечення попиту на медичну допомогу, яка перевищує нинішню пропускну здатність, хоча з моменту виникнення цієї надзвичайної ситуації вона зросла. Тому ми дякуємо Vanity Fair і Condé Nast за те, що вони підтримують нас з усією міццю", – подякував за номер журналу мер Бергамо Джорджо Горі на сайті Vanity Fair Italy.

Журнал з'явиться у продажу з 8 квітня 2020 року. Всього, станом на 25 березня, в Італії підтвердили 74 386 випадків інфікування коронавірусом. Лише за один день кількість збільшилася на 5 210. Кількість смертей становить 7 503. Одужали від Covid-19 понад 9 тисяч людей.

Що відомо про коронавірус в Італії?Італія найбільше у Європі потерпіла від епідемії коронавірусу. За загальними показниками інфікованих та загиблих внаслідок епідемії держава перебуває на другому місці після Китаю, який і став джерелом коронавірусу. Епідемія поширюється вже кілька тижнів поспіль, а кількість загиблих постійно зростає. Спершу від коронавірусу потерпала лише північ держави, зокрема регіон Ломбардія. Втім пізніше хвороба поширилася на усю країну, хоча на півночі ситуація й досі найстрашніша.



Відомо, що від коронавірусу в Італії померли 3 українки.