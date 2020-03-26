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Італійський глянець Vanity Fair розмістив на обкладинці лікарку як символ боротьби з пандемією

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Лікарка Катерина Конті прикрасила фешн-глянець Vanity Fair Italy / Фото: Code Nast

Журнал Vanity Fair Italy створив безкоштовний випуск для регіону Ломбардія, щоб підтримати дух місцевих жителів, які найбільше постраждали через коронавірус. Цей випуск також присвятили усім "медсестрам, фармацевтам, волонтерам, заводським і офісним працівникам на передовій, які допомагають підтримувати нужденних і боротися з пандемією".

Поки фешн-індустрія стоїть на паузі, творці іменитих журналів намагаються підтримати своїх читачів тематичними статтями або ж цілими спецвипусками про невпинну боротьбу з коронавірусом. До прикладу, французьке видання Elle випустило спецвипуск, присвячений лікарям, що боряться з хворобою.

Детальніше читайте тут Французький Elle випустив спеціальний номер, присвячений лікарям, які борються з коронавірусом

У свою чергу італійський глянець Vanity Fair, який описував шоу-бізнес та фешн-життя країни, вирішив тимчасово змінити свою специфіку та присвятив випуск тим "хто веде глобальну війну з коронавірусом на італійській лінії фронту". Редактори журналу повідомили, що всі доходи з випуску буде пожертвувано на потреби лікарні Папа Джованні XXIII в Бергамо в регіоні Ломбардія. Сам примірник Vanity Fair Italy буде безкоштовним для італійців.

На обкладинці журналу зображена 39-річна фахівець з легеневих захворювань в лікарні Бергамо Катерина Конті, яка повнстю віддається справі інтенсивної терапії.


Лікарка Катерина Конті прикрасила фешн-глянець Vanity Fair Italy / Фото: Code Nast

Не називайте цих лікарів, медсестер, основних працівників і добровольців героями, тому що вони самі не хочуть, щоб їх називали такими. Це професіонали з надзвичайним почуттям обов'язку… Для нас вони стали відображенням сильної і повної надій Італії, країни, якій завжди вдавалося вижити в найважчі часи. Їхня історії та їхня робота, які розказані в цьому випуску Vanity Fair, стали цінними розповідями про людей, які залишаться з нами назавжди, не тільки під час цієї надзвичайної ситуації,
– наголосила Симона Маркетті, головний редактор Vanity Fair Italy.

У журналі читачі зможуть прочитати численні історії про родину фармацевтів в Салерно, які продовжують працювати на свою громаду, незважаючи на те, що їхня донька перебуває в профілактичній ізоляції; касир і газетний кіоск, які щодня спілкуються з публікою; заводський робітник, який виготовляє товари першої необхідності; волонтер в Марке, який доставляє ліки в будинки для людей з ослабленою імунною системою, і лікар загальної практики в провінції Брешіа, розповідаючи про труднощі, з якими вони стикаються сьогодні та багато інших.

"Бергамо і його лікарні опинилися небажаним епіцентром безпрецедентного землетрусу в сфері охорони здоров'я. Тиск на весь наш регіон – неймовірний, а охорона здоров'я є нашою лінією фронту. Лікарі та медсестри роблять неможливе. Ми повинні надати їм всю можливу підтримку. Нам потрібні люди і обладнання для забезпечення попиту на медичну допомогу, яка перевищує нинішню пропускну здатність, хоча з моменту виникнення цієї надзвичайної ситуації вона зросла. Тому ми дякуємо Vanity Fair і Condé Nast за те, що вони підтримують нас з усією міццю", – подякував за номер журналу мер Бергамо Джорджо Горі на сайті Vanity Fair Italy.

Журнал з'явиться у продажу з 8 квітня 2020 року. Всього, станом на 25 березня, в Італії підтвердили 74 386 випадків інфікування коронавірусом. Лише за один день кількість збільшилася на 5 210. Кількість смертей становить 7 503. Одужали від Covid-19 понад 9 тисяч людей.

Що відомо про коронавірус в Італії?Італія найбільше у Європі потерпіла від епідемії коронавірусу. За загальними показниками інфікованих та загиблих внаслідок епідемії держава перебуває на другому місці після Китаю, який і став джерелом коронавірусу. Епідемія поширюється вже кілька тижнів поспіль, а кількість загиблих постійно зростає. Спершу від коронавірусу потерпала лише північ держави, зокрема регіон Ломбардія. Втім пізніше хвороба поширилася на усю країну, хоча на півночі ситуація й досі найстрашніша.

Відомо, що від коронавірусу в Італії померли 3 українки.

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Автор: Уляна Журба
Теги: Коронавірус Covid-19 LifeStyle Мода
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