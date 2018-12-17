Італійський Рим в незвичних фото, які приголомшують красою

Всі туристи, які коли-небудь бували у столиці Італії, неодмінно привезли із собою чимало ефектних знімків, адже архітектура Риму заворожує навіть найвибагливіших мандрівників. Та один талановитий фотограф вирішив зробити досить оригінальну фотосесію.

Польський митець Себастьян Лучиво організував для себе мандрівку осіннім Римом. Надзвичайна атмосфера міста, приголомшливі будівлі та похмура погода настільки справили враження на фотографа, що він вирішив зробити серію світлин, які згодом об'єднались у збірку "Рим у дзеркалі часу".

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Себастьян Лучиво не зробив звичайні знімки, а проекспериментував з ракурсами та ідеєю. Він фотографував знамениті пам'ятки архітектури у звичайних калюжах. Результат його мандрівки приголомшив красою.

"Я мріяв побачити цей стародавній, потужний Рим, я мріяв стати одним із колишніх його мешканців на мить. Саме тому почав досліджувати місто, дивлячись під ноги, схиляючи голову перед ним, як скромний вірянин під час молитви. Можливо, це було своєрідне таїнство для відновлення старих картин. Я знайшов свій омріяний Рим, дивлячись на магічні його відображення в калюжах і мокрих вікнах", – розповів Себастьян Лучиво.



Рим, Італія / Facebook



Фантастичні знімки Риму / Facebook



Незвичні фото столиці Італії / Facebook



Рим, сфотографований в калюжах / Facebook



Пам'ятки архітектури в Римі / Facebook



Ефектні фото з Риму / Facebook



Італійський Рим після дощу / Facebook