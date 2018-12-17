Італійський Рим в незвичних фото, які приголомшують красою

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Італійський Рим в незвичних фото,
Італійський Рим в незвичних фото, / Facebook / @SebastianLuczywoPhotospace

Всі туристи, які коли-небудь бували у столиці Італії, неодмінно привезли із собою чимало ефектних знімків, адже архітектура Риму заворожує навіть найвибагливіших мандрівників. Та один талановитий фотограф вирішив зробити досить оригінальну фотосесію.

Польський митець Себастьян Лучиво організував для себе мандрівку осіннім Римом. Надзвичайна атмосфера міста, приголомшливі будівлі та похмура погода настільки справили враження на фотографа, що він вирішив зробити серію світлин, які згодом об'єднались у збірку "Рим у дзеркалі часу".

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Себастьян Лучиво не зробив звичайні знімки, а проекспериментував з ракурсами та ідеєю. Він фотографував знамениті пам'ятки архітектури у звичайних калюжах. Результат його мандрівки приголомшив красою. 

"Я мріяв побачити цей стародавній, потужний Рим, я мріяв стати одним із колишніх його мешканців на мить. Саме тому почав досліджувати місто, дивлячись під ноги, схиляючи голову перед ним, як скромний вірянин під час молитви. Можливо, це було своєрідне таїнство для відновлення старих картин. Я знайшов свій омріяний Рим, дивлячись на магічні його відображення в калюжах і мокрих вікнах", – розповів Себастьян Лучиво. 

Рим, Італія
Рим, Італія / Facebook 

Фантастичні знімки Риму
Фантастичні знімки Риму / Facebook

Незвичні фото столиці Італії
Незвичні фото столиці Італії / Facebook

Рим, сфотографований в калюжах
Рим, сфотографований в калюжах / Facebook

Пам'ятки архітектури в Римі
Пам'ятки архітектури в Римі  / Facebook

Ефектні фото з Риму
Ефектні фото з Риму / Facebook

Італійський Рим після дощу
Італійський Рим після дощу / Facebook


Рим восени / Fаcebook

Теги: LifeStyle Подорожі Фотоновини
Джерело: 24 Канал
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