Італійський співак зняв кліп у Львові та заспівав українською: відео

Італійський співак Альфонсо Олівер презентував відеокліп на пісню "Містер президент". Зйомки кліпу відбувалися в Україні – у Львові.

У ексклюзивному коментарі 24 каналу співак розповів детальніше про роботу над відео.

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Кліп розповідає історію італійця, який живе в Україні та раптово виявляє, що термін його permesso (посвідки на проживання) закінчився. Без цього документу він не може навіть випити склянку води.

Дивіться відеокліп Олівера Альфонсо на пісню "Містер президент":



Альфонсо пояснив, що його мрія – не мати проблем із проживанням в Україні. Адже він, як співає в композиції, любить цю країну, її мову, кохає свою дівчину-українку.￼ Крім цього, виконавець багато розказує про Україну у своїх відео, які бачать, зокрема, поза її межами.

"У такий спосіб я прославляю цю державу за кордоном. Мені подобаються традиції України, музика, культура, і я про них з гордістю розказую усім", – зазначив італієць.

Це свого роду легенький натяк на те, що мені б хотілося отримати подяку від президента за мою велику і щиру любов до України – у вигляді дозволу на постійне проживання у цій країні (посміхається, – 24 канал),

– додав співак.

Режисером кліпу є український режисер Алекс Сторожук, з яким Альфонсо співпрацював у рамках роботи над кліпом на пісню "Мам" Андрія Кузьменка. Тоді композиція вперше зазвучала в італійському перекладі.

До слова, виконавець вирішив присвятити кліп кобилі Фауні, яка внаслідок трагічного інциденту загинула через кілька годин після зйомок.

Хто такий Олівер Альфонсо?Італійський співак та музичний консультант. З 2014 року він провів десятки концертів у себе на батьківщині та записав студійний альбом. Проте справжня його кар'єра розпочалася саме в Україні.