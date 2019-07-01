Італійський відпочинок: Леся Нікітюк засвітила стрункі ноги в халаті

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Леся Нікітюк в Італії
Леся Нікітюк в Італії / Instagram / @lesia_nikituk

Популярна телеведуча Леся Нікітюк поїхала до сонячної Італії. Знаменитість показала перші фото з романтичної Флоренції, засвітивши свої розкішні стрункі ноги.

Згідно з Instagram-Stories телеведучої, спершу вона відправилась до Амстердама. В аеропорту Леся Нікітюк зізналась, що їде на весілля Регіни Тодоренко, яке має пройти днями в Італії. Тому, ймовірно, українська зірка стане однією з запрошених гостей на урочистій церемонії. 

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Леся Нікітюк в Амстердамі
Леся Нікітюк в Амстердамі / Instagram / @lesia_nikituk

Наразі Леся Нікітюк оселилась в одному з елітних готелів у Флоренції – Plaza Hotel Lucchesi. Телеведуча обрала один з найдорожчих номерів, адже з її тераси можна побачити головні пам'ятки архітектури. 

Зірка не опустила нагоди зробити ефектні фото на фоні розкішних будівель. Леся Нікітюк сіла на бильце тераси в білосніжному халаті. Телеведуча додала сексуальності до світлини, оголивши свої стрункі ноги та плече. Знаменита українка тримала в руці горнятко ранкової кави, що додало романтичності її образу. 

Церква Санта-Кроче і Національна бібліотека просто в мене під носом! Розкішний вид з тераси готелю,
– поділилась враженнями Леся Нікітюк. 

Леся Нікітюк на відпочинку
Леся Нікітюк на відпочинку / Instagram / @lesia_nikituk

Телеведуча Леся Нікітюк
Телеведуча Леся Нікітюк / Instagram / @lesia_nikituk

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Відпочинок Леся Нікітюк
Джерело: LifeStyle 24
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