Італійський Vogue вперше вийде з повністю білою обкладинкою: фото

Пандемія коронавірусу у світі вплинула на різні сфери людського життя. Торкнулася вона і модної індустрії. Стало відомо, що популярний глянцевий журнал Vogue Italia вийде з білою обкладинкою.

У виданні кажуть, що ще два тижні тому вони планували зробити зовсім інший випуск, проте відклали запланований проєкт і зробили мовчазну обкладинку. Такий вчинок прокоментували на сайті італійського Vogue.

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Представники глянцю кажуть, що в часи, які зараз переживає увесь світ, в тому числі й Італія, біла обкладинка говоритиме голосніше, ніж будь-яке слово чи зображення. Проте за цією тишею читачі можуть побачити жвавий та особистий випуск Vogue.

Вперше за всю історію існування журналу видавці, попри наявність великої кількості зображень, прийняли рішення зробити повністю білу обкладинку. Вони зазначили, що зробили це тому, що білий колір означає дуже багато.

"Білий – це насамперед повага. Біле – це переродження, світло після темряви, сума всіх кольорів. Білий – це колір уніформи, яку носять ті, хто ризикує своїм життям, щоб врятувати наше. Він є простором і часом, щоб думати, а також мовчати. Білий – для тих, хто наповнює цей порожній час та простір ідеями, думками, історіями, рядками віршів, музикою та турботою про інших. Білий нагадує, що після кризи 1929 року цей непорочний колір обрали для одягу як вираження чистоти в сьогоденні та надії в майбутньому. Перш за все: білий – це не капітуляція, а чистий аркуш, титульна сторінка нової історії, яка незабаром розпочнеться", – розповіли в інстаграм-публікації Vogue Italia.

Зазначимо, станом на 7 квітня в Італії підтвердили 135 586 випадків зараження кронавірусом, з яких 17 127 виявилися летальними. Вдалося одужати майже 25 тисячам людей.