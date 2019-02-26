Іван Дорн опублікував відео в підтримку скандальної MARUV

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Іван Дорн
Іван Дорн / Instagram / @dorn_ivan

Український співак Іван Дорн, який гастролює Росією, підтримав скандальну переможницю Нацвідбору Євробачення-2019 MARUV в соціальній мережі. Він зняв коротке відео, на якому танцює під її пісню.

Напередодні Потап записав відео в підтримку скандальної співачки MARUV, якій завдяки глядацьким голосам вдалося вибороти перемогу в Нацвідборі Євробачення-2019. Одразу після нього на захист Анни Корсун став Іван Дорн, якого визнали "Найкращим артистом Росії".

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Співак підтримав епатажну співачку, опублікувавши короткий відеоролик на своїй сторінці в Instagram. На відео він емоційно танцює під пісню, з якою виконавиця здобула перемогу на Нацвідборі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ivan Dorn (@dorn_ivan)

 

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Теги: Скандал MARUV Євробачення 2019 LifeStyle Іван Дорн
Джерело: LifeStyle 24
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