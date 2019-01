Ivan Navi презентував пісню, яка зазвучить на Нацвідборі до Євробачення 2019

Вже 9 лютого в Україні стартуватиме Нацвідбір, переможець якого представить державу на Євробаченні 2019. Побореться за таку можливість й популярний співак Ivan Navi, який презентував у мережі свою пісню "All For The Love".

Запальний співак, який у своїй творчості обрав напрям музики house, вирішив здивувати своїх прихильників. У треку "All For The Love", що може принести йому перемогу на нацвіборі до Євробачення, Ivan Navi поєднав поп, фанк, соул і госпел.

За словами артиста, музика була не єдиним його експериментом. Вперше Ivan Navi заспівав англійською, і зробив це дуже ефектно. Згодом співак запише окремий альбом для його прихильників за кордоном.

До слова, перші прямі ефіри Нацвідбору до Євробачення 2019 відбудуться 9 та 16 лютого, а вже 23 вся країна дізнається ім'я співака, який представить державу на міжнародному конкурсі. Наразі відомо, що у шоу боротимуться 16 популярних виконавців.

Слухайте пісню Ivan Navi для Нацвідбору до Євробачення – "All For The Love":

Ivan Navi – "All For The Love": текст пісні до Євробачення 2019

Life was messing with my brain

Going circles day by day

Sometimes I feel

I'm loosing up my mind

Stress is pulling up the strain

Forgotten places , airplanes

But you don’t know what I keep inside

I've got electric beat

Running through my veins

your city, every street

is ready for romance

this song is on repeat

Will start a massive fire

can't you feel the vibe ?

Chorus:

I'm all for the love

I'm all for the love

There's no way

to keep it all inside

I'm all for the love

I'm all for the love

And felling it is

not committing crime

Days will never be the same

Addicted to this crazy game

But it don't matter when I see you smile

Never doing it for fame

And i will never feel the shame

Sending shivers down your spines

I've got electric beat

Running through my veins

your city, every street

is ready for romance

this song is on repeat

Will start a massive fire

can't you feel the vibe?

Oooh oooh oooh oohhh

Chorus.