Ivan Navi презентував пісню, яка зазвучить на Нацвідборі до Євробачення 2019
Вже 9 лютого в Україні стартуватиме Нацвідбір, переможець якого представить державу на Євробаченні 2019. Побореться за таку можливість й популярний співак Ivan Navi, який презентував у мережі свою пісню "All For The Love".
Запальний співак, який у своїй творчості обрав напрям музики house, вирішив здивувати своїх прихильників. У треку "All For The Love", що може принести йому перемогу на нацвіборі до Євробачення, Ivan Navi поєднав поп, фанк, соул і госпел.
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За словами артиста, музика була не єдиним його експериментом. Вперше Ivan Navi заспівав англійською, і зробив це дуже ефектно. Згодом співак запише окремий альбом для його прихильників за кордоном.
До слова, перші прямі ефіри Нацвідбору до Євробачення 2019 відбудуться 9 та 16 лютого, а вже 23 вся країна дізнається ім'я співака, який представить державу на міжнародному конкурсі. Наразі відомо, що у шоу боротимуться 16 популярних виконавців.
Слухайте пісню Ivan Navi для Нацвідбору до Євробачення – "All For The Love":
Ivan Navi – "All For The Love": текст пісні до Євробачення 2019
Life was messing with my brain
Going circles day by day
Sometimes I feel
I'm loosing up my mind
Stress is pulling up the strain
Forgotten places , airplanes
But you don’t know what I keep inside
I've got electric beat
Running through my veins
your city, every street
is ready for romance
this song is on repeat
Will start a massive fire
can't you feel the vibe ?
Chorus:
I'm all for the love
I'm all for the love
There's no way
to keep it all inside
I'm all for the love
I'm all for the love
And felling it is
not committing crime
Days will never be the same
Addicted to this crazy game
But it don't matter when I see you smile
Never doing it for fame
And i will never feel the shame
Sending shivers down your spines
I've got electric beat
Running through my veins
your city, every street
is ready for romance
this song is on repeat
Will start a massive fire
can't you feel the vibe?
Oooh oooh oooh oohhh
Chorus.