Івана Купала у 2020 році будуть відзначати в ніч понеділка на вівторок з 6 на 7 липня. Наші предки вірили, що в цю магічну ніч прокидається вся нечисть, тож багато чого було заборонено робити в цей день. Що не можна робити на Івана Купала – читайте далі.

Івана Купала – це одне з найдревніших слов’янських свят. Його почали святкувати ще в язичницькі часи, до прийняття християнства в Київській Русі в 988 році.

До теми Івана Купала 2020: дата, обряди та ритуали в Україні

День Івана Купала з давніх-давен був пов’язаний з різними ритуалами, обрядами, традиціями та повір’ями. Люди вірили, що на Івана Купала духи землі, води та вогню говорять з людьми, і це може їм як і нашкодити, так і дати невичерпні сили та прихильність природи.

Окрім традицій українці дуже вірили в забобони, тож цього дня дотримувалися негласних правил.



На Івана Купала існує безліч забобонів

Що не можна робити на Івана Купала

За віруванням наших предків, на Івана Купала прокидається вся лісова нечисть – відьми, перевертні, змії, водяники, русалки та інші. Тому в цю ніч не можна спати, адже за повір’ям в будинок може зайти хтось з цієї нечисті.

На Івана Купала не можна нікому нічого давати і позичати, адже можете віддати в чужі руки своє щастя та благополуччя.

Знайдені гроші цього дня, навіть, якщо це велика сума – піднімати не варто, адже це можуть бути заворожені гроші. Якщо ви заберете їх додому, то принесете з собою всі біди, від яких позбувся попередній власник купюри.

Вважається, що в ніч з 6 на 7 липня варто триматися якомога далі від води вагітним, дітям та людям похилого віку. Кажуть, що водяна нечисть може нашкодити організмам цих людей.

У ніч на Івана Купала не можна купатися у водоймах, адже русалки чи водяний можуть затягнути під воду. Купатися дозволяється лише на світанку або до сходу сонця.

Через купальське вогнище не можна перестрибувати з будь-ким. Це потрібно зробити лише зі своєю коханою людиною.

Господарям заборонялося на Івана Купала бити домашніх тварин, особливо корів, що дають молоко.



Івана Купала святкують в ніч з 6 на 7 липня

Прикмети на Івана Купала

– Якщо в цю ніч зоряно, то буде багато грибів.