Івана Купала – східнослов’янське свято, яке традиційно відзначають в ніч з 6 на 7 липня. Основною традицією, яка збереглася ще до наших днів – це очищення за допомогою вогню і води. Івана Купала – одне з чотирьох головних свят сонячного календаря. Які обряди та ритуали існують цього дня – читайте далі.

Свято символізує народження літнього сонця – Купала. Колись на Івана Купала наші предки відзначали день літнього сонцестояння. У це свято предки проводили різноманітні обряди, які були пов’язані з вогнем, водою та травами, повідомляє 24 канал.

Читайте також Петрів піст 2020: календар харчування на кожен день

Незаміжні дівчата, які хотіли вийти заміж збирали в полі квіти, з яких потім плели вінки. Потім ці вінки кидали на воду та спостерігали, що з ним буде відбуватися. Кожна дія вінка символізувала певні знаки: звідки буде чоловік та чи вийде вона незабаром заміж.



У ніч на Івана Купала дівчата пускають на воду плетені вінки

Якщо вінок понесло далеко від берега, то бажання здійсниться. Також намагалися стежили за тим, в який бік поплив вінок. За прикметами, в яку сторону вінок течія понесла, звідти і варто чекати долі та нареченого.

Якщо ж вінок плаває по центру річки, то рік пройде без значних змін. Якщо вінок прибило до берега, то буде біда. Також дівчата на воду спускали вінки із запаленою свічкою, ворожачи на любов та майбутнього нареченого. Вінок у слов’ян був символом колообігу сил природи та слугував оберегом від нечисті.

Основні обряди та ритуали на Івана Купала

На Івана Купала особливу увагу приділяють ворожінню, намагаючись передбачити завдяки магічним ритуалам свою долю.

Предки вірили, що сонце на Івана Купала має величезну силу, яка допомагає виконати найзаповітніші бажання. Увечері розпалюють велике багаття навколо якого збирається молодь.

Для розпалювання багаття люди зносили увесь непотріб – старі речі, солому, колеса. Вважається, що з цим всім має згоріти нечиста сила. Якщо в сім’ї хворіла дитина, то її сорочку спалювали у вогнищі. Вважалося, що після спалювання одягу, дитина мала б одужати.

Купальське багаття розпалювати мала дівчина або жінка, яка наділена функцією дітонародження, адже вогонь мав запліднюючу силу. Наші предки вважали, що багаття – це сонце-ембріон в утробі матері. Якщо жінка бажала народити дитину, вона носила з собою амулет богині Мокоші. Він давав можливість якнайшвидше народити. На святі мали бути всі дівчата та жінки, щоб мати змогу продовжити рід.



Купальське багаття мали розпалювати дівчата

Хлопці по-черзі стрибали у вогонь, щоб визначити хто з них буде найщасливішим. Вважається, що чим вище стрибнув хлопець, тим більше у нього шансів знайти любов у цьому році.

Через вогонь можуть стрибати не лише хлопці, але й закохана пара. В давнину на Івана Купала мали вийти зі своїх осель всі дівчата, а тих хто не виходив – підозрювали у відьомстві. Щоб дізнатися, що чекає на молоду пару, їм треба міцно взятися за руки та перестрибнути вогонь. Якщо їхні руки в стрибку не роз’єднаються, то життя молодят буде довгим та щасливим.



Закохані пари на Івана Купала мають перестрибнути через вогонь

Гуляння та веселощі можуть тривати цілу ніч. За повір’ями, в купальську ніч, яка є найкоротшою, не можна спати, оскільки в цей час оживає не лише природа, а й особливо активною стає всяка нечисть — відьми, перевертні, русалки, чаклуни, домовики, водяники, лісовики.

Одним з основних атрибутів свята Івана Купала – це купання на сході сонця. За давніми віруваннями, таким чином людина проходить своєрідну процедуру очищення – змиває з себе всі хвороби та зміцнює імунітет.



На сході сонця корисно очиститися у воді

Ніч на Івана Купала оповита магічною силою, тож наші предки вірили, що той, хто знайде цвіт папороті – до кінця життя буде багатим та щасливим. Вважається, що нібито нереальна квітка в природі наділить свого власника неймовірною силою. Він зможе розуміти мову тварин, ставати невидимим та бачити всі скарби світу.

Однак ніхто цвіт папороті ніколи не знаходив, тож аби притягнути у своє життя щастя та багатство люди спалювали свої старі речі. Вони вірили, що таким чином привернуть у своє життя багатство та успіх.

Зранку дівчатам рекомендовано вмити обличчя росою, яка вважається дуже цілющою. Купальська роса дозволить зберегти красу та здоров’я.



Зранку дівчатам треба вмитися купальською росою