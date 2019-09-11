11 вересня – Усікновення голови Івана Предтечі: що не можна робити в цей день

У середу, 11 вересня, православні християни вшановують пам'ять святого пророка і Господнього Хрестителя Івана Предтечу. Цей день важко назвати святом, втім церква цей день відносить до Великих свят. Історію цього дня і що не можна робити – читайте далі.

Історія свята

Іван Хреститель народився в сім'ї священника Захарії та Єлисавети, родички Богородиці, коли вони уже були в похилому віці. Жив Іван Предтеча в час безбожного панування Ірода. Одружений Ірод був на дочці аравійського царя Арефи, однак він залишив її і жив з Іродіадою, дружиною свого батька.

Читайте також: 11 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

У день свого народження Ірод влаштував розкішний бенкет, на якому перед гостями танцювала Саломія, дочка Іродіади. Вона так догодила Іроду, що він поклявся перед гостями дати їй все, чого вона забажає. За порадою донька пішла до матері. Підступна Іродіада зажадала попросити голову Івана Хрестителя на таці.



Саломія отримує голову Івана Хрестителя

Ірод боявся гніву Божого за вбивство пророка, але не міг порушити клятву. Івану Хрестителю відсікли голову і віддали Саломії. Недобра Іродіада попроколювала язик пророка шпилькою і закопала голову в нечистому місці. Але Іванна, дружина царського урядника Хузи, взяла святу голову, поклала в посудину і поховала її на Єлеонській горі, в одному з маєтків Ірода.

Зовсім скоро Божий гнів обрушився на тих, хто погубив пророка. Саломія переходила взимку річку Сікоріс і провалилася під лід. Голову її, відрізану гострою крижиною, принесли Іродові та Іродіаді, як колись принесли їм голову святого Івана Предтечі, а тіло її так і не знайшли.

Аравійський цар Арефа вислав свої війська проти Ірода і завдав йому поразки. Римський імператор в гніві заслав Ірода разом з Іродіадою до Іспанії, де вони загинули.

Івану Хрестителю моляться, аби вилікуватися від мігрені, щоб зменшити фізичний біль, зрозуміти свої думки і розібратися в них та про допомогу в збереженні роду людського.



Усікновення голови Івана Предтечі

Що не можна робити в день пам'яті Івана Предтечі

1. Не можна їсти м'ясо, рибу, яйця та молочні продукти. Сьогодні в цей день всім треба дотримуватися суворого посту.

2. Цього дня не можна нікому позичати грошей.

3. Не починайте в цей день ніякі справи, бо вони обернуться провалом.

4. Не можна на Івана Предтечу різати круглі предмети, які асоціюються з головою святого. Не рекомендується також стригти волосся в цей день.

5. Цього дня не можна веселитися, співати і танцювати.

6, Сьогодні також не можна вживати жодні страви червоного кольору (помідори, борщ, томатний сік), адже це все нагадує кров святого Івана.