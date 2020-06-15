Донька американського президента Дональда Трампа привітала впливового батька з днем народження й показала архівні фото з сімейного альбому. На одному з кадрів Іванка Трамп позувала на колінах татка маленькою дівчинкою. Саме ця світлина підкорила серця користувачів по всьому світу.

Іванка Трамп – не лише радниця президента США та успішна бізнеследі, а й беззаперечна ікона ділового стилю. Проте цього разу в центрі уваги опинилися не її фешн-вподобання, а чарівна дитяча зовнішність. На особистій сторінці в інстаграмі знаменитість опублікувала привітання батьку Дональду Трампу з днем народження, яке доповнила чуттєвими світлинами.

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Іванка Трамп лаконічно привітала татка з 74-річчям, оприлюднивши серію фото з онуками. Серед зворушливих світлин з'явився й її дитячий знімок. Крихітка позувала на руках в батька в синій сукні та картатій сорочці, а її біляве волосся прикривав кумедний головний убір рожевого кольору. Знаменитий татко ніжно пригорнув доньку до себе й на фото постав у білій сорочці.



Іванка Трамп з батьком у дитинстві / Фото: Instagram / @ivankatrump

Варто нагадати, що Дональд Трамп розлучився зі своєю другою дружиною Іваною, коли доньці було лише 11 років. Проте в дитинстві дівчинка встигла насолодитися любов'ю татка, який не залишає її без уваги й в дорослому віці й не приховує своєї гордості за успішну бізнесвумен, модель, письменницю та політикиню, яка без сумніву є його правою рукою.