Донька та радниця Дональда Трампа – Іванка Трамп – в умовах пандемії коронавірусу цьогоріч провела День незалежності США дуже по-домашньому. Жінка разом з чоловіком та дітьми відпочивали на природі.

Чарівними фотографіями із сімейного відпочинку Іванка Трамп традиційно поділилась на своїй інстаграм-сторінці. Разом із чоловіком Джаредом Кушнером та їхніми трьома дітьми – 8-річною Арабеллою, 6-річним Джозефом і 4-річним Теодором, вони чудово провели час біля річки та на ранчо.

Цікаво Гучна промова Трампа та майже усі заходи онлайн: як пройшов День незалежності США – 2020 – відео

Минулими вихідними вона змінила декілька образів залежно від стилю відпочинку: на домашній терасі вона обрала синій мідісарафан та босоніжки, святкуючи із сім'єю День незалежності.

Наступного дня вона покаталась на конях у зручних джинсах, сорочці та капелюсі.

Окрім цього жінка мала можливість бути на риболовлі, де змінила сорочку та капелюх.

А сімейні вихідні вона завершила прогулянкою на ранчо, де одягнула актуальну сукню-сорочку бежевого кольору.