Іванка та Дональд Трамп повечеряли на борту літака їжею з Макдональдсу

Доньці американського президента під силу викликати захоплення світової модної індустрії самою лише появою на офіційних заходах. Іванка Трамп незмінно демонструє чудовий стиль, обираючи вбрання, що підкреслює її стрункість. Проте, як виявилося, у її раціоні є місце й шкідливій їжі.

Родини впливових політичних діячів завжди перебувають під пильним прицілом фотокамер та преси. Світова спільнота ніколи не оминає увагою образи перших леді країн. Зважаючи на те, що Іванка Трамп сумлінно підтримує політичну програму батька та є однією з його радниць, її зовнішній вигляд ніколи не залишатиметься поза увагою громадськості.

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Проте, схоже, американська бізнесвумен не надто переймається темою здорового харчування. На офіційній сторінці Іванки Трамп в інстаграмі з'явився архівний знімок, на якому вона позує разом з батьком Дональдом Трампом на борту приватного літака. Разом вони поверталися з штату Айова 2016 року.

Проте мережу вразила не лише неформальна атмосфера, адже президент США дозволив собі закинути краватку за плече, аби насолодитися вечерею. У руках Іванка Трамп тримала бургер, а перед нею була тарілка з великою картоплею фрі з найвідомішої мережі швидкого харчування Макдональдсу. Дональд Трамп теж мав пакунок зі своєю їжею.

Спогади з Айови... Перекус з батьком після партійних зборів,

– прокоментувала бізнеследі.

Варто наголосити, що Іванка Трамп відіграє досить важливу роль у політичному житті Америки. Вона підтримує батька на важливих офіційних заходах та самітах. Так, 4 лютого Трамп виступив у Капітолії Вашингтона з заявою "Про становище країни".

На сторінках соціальних мереж його донька розмістила знакове фото, на якому позувала поряд з головними політичними особами США, а за сумісництвом – родичами: братами Дональдом Трампом-молодшим і Еріком Трампом, зведеною сестрою Тіффані та чоловіком бізнесменом Джаредом Кушенаром.