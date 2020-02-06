24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Іванка та Дональд Трамп повечеряли на борту літака їжею з Макдональдсу

856 Читать новость на русском
Іванка та Дональд Трам / Instagram / @ivankatrump

Доньці американського президента під силу викликати захоплення світової модної індустрії самою лише появою на офіційних заходах. Іванка Трамп незмінно демонструє чудовий стиль, обираючи вбрання, що підкреслює її стрункість. Проте, як виявилося, у її раціоні є місце й шкідливій їжі.

Родини впливових політичних діячів завжди перебувають під пильним прицілом фотокамер та преси. Світова спільнота ніколи не оминає увагою образи перших леді країн. Зважаючи на те, що Іванка Трамп сумлінно підтримує політичну програму батька та є однією з його радниць, її зовнішній вигляд ніколи не залишатиметься поза увагою громадськості. 

Читайте також: Іванка Трамп зачарувала стильним образом на саміті в Білому домі

Проте, схоже, американська бізнесвумен не надто переймається темою здорового харчування. На офіційній сторінці Іванки Трамп в інстаграмі з'явився архівний знімок, на якому вона позує разом з батьком Дональдом Трампом на борту приватного літака. Разом вони поверталися з штату Айова 2016 року. 

Проте мережу вразила не лише неформальна атмосфера, адже президент США дозволив собі закинути краватку за плече, аби насолодитися вечерею. У руках Іванка Трамп тримала бургер, а перед нею була тарілка з великою картоплею фрі з найвідомішої мережі швидкого харчування Макдональдсу. Дональд Трамп теж мав  пакунок зі своєю їжею. 

Спогади з Айови... Перекус з батьком після партійних зборів,
– прокоментувала бізнеследі. 

Варто наголосити, що Іванка Трамп відіграє досить важливу роль у політичному житті Америки. Вона підтримує батька на важливих офіційних заходах та самітах. Так, 4 лютого Трамп виступив у Капітолії Вашингтона з заявою "Про становище країни".

На сторінках соціальних мереж його донька розмістила знакове фото, на якому позувала поряд з головними політичними особами США, а за сумісництвом – родичами: братами Дональдом Трампом-молодшим і Еріком Трампом, зведеною сестрою Тіффані та чоловіком бізнесменом Джаредом Кушенаром. 

 

Картинки-привітання з Днем ангела: святкова підбірка
сьогодні
18135
Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Іванка Трамп Дональд Трамп
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 11:00 Перша модниця України: якими образами відзначилась Олена Зеленська
Юлія Михайлова 8367
сьогодні 10:01 Цікаві факти про Дана Балана, яких ви могли не знати
Юлія Михайлова 6030
сьогодні 08:56 Знамениті моделі прийшли на благодійну вечірку amfAR: найефектніші образи
Юлія Михайлова 2259
5 лютого 21:38 10 найвідоміших хітів "Тартака", на яких виросли покоління українців
Уляна Журба 452
5 лютого 17:44 Що подарувати хлопцю на День святого Валентина: ідеї на 14 лютого, які сподобаються коханому
Олена Булан 9606
Новини
Більше новин
Залиште відгук