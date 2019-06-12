Іванка Трамп додала пікантності своєму образу для ділової зустрічі: фото

1471 Читать новость на русском
Іванка Трамп у Вашингтоні
Іванка Трамп у Вашингтоні / Instagram / @ivankatrump

Донька чинного президента США та його радник Іванка Трамп вкотре потрапила до всіх світових ЗМІ через вбрання. Вона прийшла на офіційну зустріч у тонкій сорочці, з-під якої виднілись її груди.

Як відомо, Іванка Трамп не прагне відсиджуватись у тіні свого впливового батька, відтак бере участь в офіційних зустрічах. При цьому радник глави Білого дому залюбки представляє його на важливих подіях, демонструючи знання етикету та дипломатії. Однак нерідко вбрання Іванки Трамп підводить її. 

Читайте також: Вслід за Меланією: Іванка Трамп засвітила груди у Букінгемському палаці – фотодоказ

Так, під час її візиту на Капітолійські пагорби у Вашингтоні пильні користувачі мережі помітили конфуз. Іванка Трамп вбрала розкішну білу сорочку з тонкої тканини та літній бюстгальтер без push-up ефекту. Відтак на світлі, коли політик крокувала на зустріч, виднілись контури її грудей. 

Загалом образ Іванки Трамп був дуже скромним. До сорочки вона підібрала пудрову спідницю з плісе, взуття без підборів та окуляри з білою оправою. Виглядала вона дуже стильно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ivanka Trump (@ivankaupdates)

 

Варто зазначити, що в такому образі Іванка Трамп провела зустріч із представниками Капітолію. Під час дискусії політики обговорили стратегію жінок у забезпеченні миру. 

"Сьогодні я побувала в Капітолії, де розкрила важливу стратегію жінок щодо забезпечення миру та порядку. Ми визнаємо, що хороша оборонна політика вимагає залучення жінок та розширення їхніх можливостей, але їх участь щодо вирішення конфліктів та встановлення миру інколи замовчують", – поділилась Іванка Трамп.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ivanka Trump (@ivankatrump)

 

blog_ava
Конституція України буде змінена, – Стефанчук
сьогодні
9218
Теги: LifeStyle Стиль і мода Іванка Трамп
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Чорне Дзеркало": п'ятий (чи зайвий?) сезон
сьогодні 13:04 "Чорне Дзеркало": п'ятий (чи зайвий?) сезон
Юлія Ліпенцева 158
Щоденник Анни Франк: 10 проникливих цитат єврейської дівчинки, яка стала жертвою Голокосту
сьогодні 11:00 Щоденник Анни Франк: 10 проникливих цитат єврейської дівчинки, яка стала жертвою Голокосту
Анастасія Манюхіна 611
Адріані Лімі – 38! Секрети краси найвірнішого "ангела" Victoria's Secret
сьогодні 10:22 Адріані Лімі – 38! Секрети краси найвірнішого "ангела" Victoria's Secret
Юлія Девда 1326
Пітеру Дінклейджу – 50: біографія зіркового актора
11 червня 15:53 Пітеру Дінклейджу – 50: біографія зіркового актора
Олена Кандяк 2143
"Люди Ікс: Темний Фенікс": прощайте, мутанти
11 червня 11:24 "Люди Ікс: Темний Фенікс": прощайте, мутанти
Юлія Ліпенцева 1025
Новини
Більше новин
Залиште відгук