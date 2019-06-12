Іванка Трамп додала пікантності своєму образу для ділової зустрічі: фото

Донька чинного президента США та його радник Іванка Трамп вкотре потрапила до всіх світових ЗМІ через вбрання. Вона прийшла на офіційну зустріч у тонкій сорочці, з-під якої виднілись її груди.

Як відомо, Іванка Трамп не прагне відсиджуватись у тіні свого впливового батька, відтак бере участь в офіційних зустрічах. При цьому радник глави Білого дому залюбки представляє його на важливих подіях, демонструючи знання етикету та дипломатії. Однак нерідко вбрання Іванки Трамп підводить її.

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Так, під час її візиту на Капітолійські пагорби у Вашингтоні пильні користувачі мережі помітили конфуз. Іванка Трамп вбрала розкішну білу сорочку з тонкої тканини та літній бюстгальтер без push-up ефекту. Відтак на світлі, коли політик крокувала на зустріч, виднілись контури її грудей.

Загалом образ Іванки Трамп був дуже скромним. До сорочки вона підібрала пудрову спідницю з плісе, взуття без підборів та окуляри з білою оправою. Виглядала вона дуже стильно.

Варто зазначити, що в такому образі Іванка Трамп провела зустріч із представниками Капітолію. Під час дискусії політики обговорили стратегію жінок у забезпеченні миру.

"Сьогодні я побувала в Капітолії, де розкрила важливу стратегію жінок щодо забезпечення миру та порядку. Ми визнаємо, що хороша оборонна політика вимагає залучення жінок та розширення їхніх можливостей, але їх участь щодо вирішення конфліктів та встановлення миру інколи замовчують", – поділилась Іванка Трамп.