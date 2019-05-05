Іванка Трамп і королева Летиція засвітились у подібних сукнях: фотофакт

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Іванка Трамп і королева Летиція
Іванка Трамп і королева Летиція / LifeStyle 24

Знаменитості часто повторюють образи один одного. Так, днями королева Летиція та Іванка Трамп приголомшили прихильників своїм вбранням: обидві красуні вбрали подібні міді-сукні блакитного кольору.

Іванка Трамп завжди перебуває в центрі уваги, адже кожен публічний вихід політика – бездоганний. На світські та урочисті заходи вона завжди обирає скромні образи в офісному стилі. Винятком не стало відзначення Національного дня молитви у США, яке відбулось 2 травня. 

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На спільну молитву в саду Білого дому Іванка Трамп прийшла у стильній міді-сукні з рукавами. Блакитне вбрання мало ледь помітну квіткову вишивку та пояс на талії. Свій образ політик доповнила туфлями-човниками, сумочкою та окулярами. Золоті сережки завершили look Іванки Трамп. 

Іванка Трамп у Вашингтоні
Іванка Трамп у Вашингтоні / Instagram / @alwaysivanka

Стильний образ Іванки Трамп
Стильний образ Іванки Трамп / Instagram / @alwaysivanka

Та не тільки знаменита американка обрала такий весняний образ. Королева Іспанії теж засвітилась у подібній сукні небесного кольору. Її вбрання для офіційної зустрічі було світлішого відтінку та мало приховані ґудзики і пояс на талії. Чарівна Летиція підібрала до скромної сукні чорні туфлі-човники, клатч та прикраси з королівської колекції. 

Королева Летиція на офіційній зустрічі в Мадриді
Королева Летиція на офіційній зустрічі в Мадриді / Instagram / @reinaletiziaofficial

 

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Стиль і мода Іванка Трамп Королівська сім'я
Джерело: LifeStyle 24
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