Іванка Трамп і королева Летиція засвітились у подібних сукнях: фотофакт

Знаменитості часто повторюють образи один одного. Так, днями королева Летиція та Іванка Трамп приголомшили прихильників своїм вбранням: обидві красуні вбрали подібні міді-сукні блакитного кольору.

Іванка Трамп завжди перебуває в центрі уваги, адже кожен публічний вихід політика – бездоганний. На світські та урочисті заходи вона завжди обирає скромні образи в офісному стилі. Винятком не стало відзначення Національного дня молитви у США, яке відбулось 2 травня.

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На спільну молитву в саду Білого дому Іванка Трамп прийшла у стильній міді-сукні з рукавами. Блакитне вбрання мало ледь помітну квіткову вишивку та пояс на талії. Свій образ політик доповнила туфлями-човниками, сумочкою та окулярами. Золоті сережки завершили look Іванки Трамп.



Іванка Трамп у Вашингтоні / Instagram / @alwaysivanka



Стильний образ Іванки Трамп / Instagram / @alwaysivanka

Та не тільки знаменита американка обрала такий весняний образ. Королева Іспанії теж засвітилась у подібній сукні небесного кольору. Її вбрання для офіційної зустрічі було світлішого відтінку та мало приховані ґудзики і пояс на талії. Чарівна Летиція підібрала до скромної сукні чорні туфлі-човники, клатч та прикраси з королівської колекції.



Королева Летиція на офіційній зустрічі в Мадриді / Instagram / @reinaletiziaofficial