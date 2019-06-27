Іванка Трамп одягнулась не за погодою: фото

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Іванка Трамп
Іванка Трамп / www.gettyimages.com

Чарівна представниця Білого дому Іванка Трамп завжди демонструє бездоганний стиль під час публічних заходів. Та прагнення виглядати в тренді інколи призводить до курйозів.

Так, журналісти сфотографували 37-річну Іванку Трамп перед її поїздкою на саміт G20, що пройде в Японії. Політик супроводжує президента у цій важливій офіційній поїздці та активно виконує свої обов'язки радника. 

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Перед камерами Іванка Трамп постала у розкішній сукні-пальто від бренду Tibi. Вартість вбрання сягає 750 доларів та вважається трендовим у цьому сезоні. Свій образ Іванка Трамп доповнила білим ремнем, туго зав'язаним на талії, туфлями-човниками та ефектними аксесуарами. Зокрема, у поїздку політик взяла сумку, сонцезахисні окуляри та прикраси. 

Однак не тільки стильне вбрання привернуло увагу всіх ЗМІ, але й погодні умови. У Вашингтоні на весь тиждень передають спеку, яка сягатиме до 35 градусів. Тому в таку погоду можна тільки уявити, наскільки було спекотно Іванці Трамп у її вбранні. 

Іванка Трамп перед поїздкою до Японії
Іванка Трамп перед поїздкою до Японії / Getty Images

Це не вперше представниці Білого дому потрапляють у курйози через своїх стилістів. Так, у листопаді 2018 року Меланія Трамп приїхала до Франції у пальті та шкіряних рукавицях, в той час, як перша леді Бріджит Макрон красувалась поряд з нею в костюмі.

Меланія Трамп у Франції
Меланія Трамп у Франції / Habaricloud Today

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Теги: Стиль і мода LifeStyle Новини LifeStyle Іванка Трамп
Джерело: LifeStyle 24
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