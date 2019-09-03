Іванка Трамп підкорила прихильників новою стрижкою: фото

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Іванка Трамп змінила імідж
Іванка Трамп змінила імідж / www.gettyimages.com

Радник президента Іванка Трамп вкотре проекспериментувала з іміджем. Політик здійснила офіційну поїздку, де засвітила нову стильну зачіску.

Іванка Трамп – не тільки радник, але й представниця президента США. Вона залюбки здійснює робочі поїздки, де від імені Білого дому презентує ідеї щодо соціальних програм та їх втілення. Окрім цього, Іванка часто відвідує конференції та телепроєкти, популяризуючи політику Дональда Трампа. 

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2 вересня політик засвітилась в Колумбії. Метою її міжнародної поїздки були зміни тарифів на ввезення китайського імпорту та торговельна війна, яка завдає шкоду світовій економіці. 

Попри важливість роботи Іванки Трамп всі журналісти звернули увагу на її вигляд. Фотографи зробили кілька знімків політика, коли вона сідала у президентський літак. Іванка Трамп постала у білосніжній сукні на ґудзиках та з коротким волоссям. Знана модниця обрала каре та зробила інший проділ.

Ефектний вихід Іванки Трамп викликав захват у сотень користувачів мережі, які поширили знімки у своїх блогах. Ймовірно, чимало з них повторять образ політика. 


Іванка Трамп змінила імідж / Фото: Instagram / @ivankatrump

Поїздка Іванки Трамп у Колумбію
Поїздка Іванки Трамп у Колумбію / Фото: Instagram / @ivankatrump


Ефектний образ Іванки Трамп / Фото: Instagram / @ivankatrump

Іванка Трамп в Колумбії
Іванка Трамп в Колумбії / Фото: Instagram / @ivankatrump


Допис Іванки Трамп / Фото: Instagram / @ivankatrump

Раніше Іванка Трамп надавала перевагу довгому волоссю. Наприкінці липня 2019 року знана красуня відвідала перукаря та зробила стильну стрижку, вкоротивши довжину свого волосся.  

Новий стиль Іванки Трамп
Новий стиль Іванки Трамп / Фото: Instagram / @ivankatrump

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Краса Іванка Трамп Колумбія
Джерело: LifeStyle 24
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