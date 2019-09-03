Іванка Трамп підкорила прихильників новою стрижкою: фото

Радник президента Іванка Трамп вкотре проекспериментувала з іміджем. Політик здійснила офіційну поїздку, де засвітила нову стильну зачіску.

Іванка Трамп – не тільки радник, але й представниця президента США. Вона залюбки здійснює робочі поїздки, де від імені Білого дому презентує ідеї щодо соціальних програм та їх втілення. Окрім цього, Іванка часто відвідує конференції та телепроєкти, популяризуючи політику Дональда Трампа.

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2 вересня політик засвітилась в Колумбії. Метою її міжнародної поїздки були зміни тарифів на ввезення китайського імпорту та торговельна війна, яка завдає шкоду світовій економіці.

Попри важливість роботи Іванки Трамп всі журналісти звернули увагу на її вигляд. Фотографи зробили кілька знімків політика, коли вона сідала у президентський літак. Іванка Трамп постала у білосніжній сукні на ґудзиках та з коротким волоссям. Знана модниця обрала каре та зробила інший проділ.

Ефектний вихід Іванки Трамп викликав захват у сотень користувачів мережі, які поширили знімки у своїх блогах. Ймовірно, чимало з них повторять образ політика.



Іванка Трамп змінила імідж / Фото: Instagram / @ivankatrump



Поїздка Іванки Трамп у Колумбію / Фото: Instagram / @ivankatrump



Ефектний образ Іванки Трамп / Фото: Instagram / @ivankatrump



Іванка Трамп в Колумбії / Фото: Instagram / @ivankatrump



Допис Іванки Трамп / Фото: Instagram / @ivankatrump

Раніше Іванка Трамп надавала перевагу довгому волоссю. Наприкінці липня 2019 року знана красуня відвідала перукаря та зробила стильну стрижку, вкоротивши довжину свого волосся.