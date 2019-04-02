Іванка Трамп підкреслила струнку фігуру під час заходу в Білому домі: ефектні фото

Донька Дональда Трампа вирішила піти по стопах свого батька , тому часто складає йому компанію на офіційних заходах в Білому домі. Так, під час останнього виходу 37-річна Іванка з'явилася у стильній сукні, яка вдало підкреслила її стрункі форми.

Нещодавно Іванка Трамп повернулася з сімейного вікенду, який провела з батьком Дональдом, його дружиною Меланією та своїми дітьми у Флориді, у власному маєтку. А вже наступного дня вирішила повернутися до виконання своїх обов'язків.

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На Саміті з нагоди вдосконалення реформ в'язниць 2019 року Іванка Трамп з'явилася у чорному вбранні з яскравим акцентом. Її образ складався зі міді-спідниці, на якій красувалася червона лямка, та темної майки під шию. Її волосся було красиво випрямлене та вкладене. Стриманий образ, який вдало підкреслив струнку фігуру 37-річної доньки президента США, вона доповнила чорними туфлями-човниками на високих підборах.



Іванка Трамп / Instagram / @alwaysivanka