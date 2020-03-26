Іванка Трамп показала, чим займаються її діти на карантині: повчальне відео

Донька президента США Іванка Трамп поділилася з підписниками повчальним відео, на якому її діти ретельно миють руки та співають алфавіт.

Батьки на карантині намагаються придумати для своїх дітей різні заняття, щоб весело та з користю провести час. Донька Дональда Трампа Іванка поширила в мережі відео, на якому показала гарний приклад того, чим можна зайняти дітей під час ізоляції.

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Нам постійно наголошують на тому, що потрібно часто та ретельно мити руки, щоб уберегтися від коронавірусної хвороби. Іванка Трамп навчила цьому правилу своїх дітей. На відео зіркова мама продемонструвала, як 8-річна Арабелла, 6-річний Джозеф і 3-річний Теодор намилюють руки та співають хором алфавіт. Таким чином діти не лише дбають про своє здоров'я, а й вивчають щось нове та корисне.

Ми всі повинні зіграти свою роль, щоб уповільнити поширення! Мийте руки. І вимикайте раковину ліктем або рушником. Робота з цією малечою триває вже 10-й день,

– підписала ролик Іванка Трамп.

Зазначимо, станом на 26 березня в Сполучених Штатах Америки зафіксували 68 573 інфікованих на Covid-19. Загалом у світі підтверджено 475 170 випадків захворювання. 21 358 людей померли, 114 787 – повністю одужали. Уряди держав закликають громадян дотримуватися правил карантину.



Як змінюються руки під час миття / Інфографіка 24 каналу