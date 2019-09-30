Іванка Трамп показала рідкісні сімейні кадри: миловидні фото

1213 Читать новость на русском
Іванка Трамп і Джаред Кушнер з сином
Іванка Трамп і Джаред Кушнер з сином / Instagram / @ivankatrump

37-річна Іванка Трамп, окрім того, активно займається політичними справами США, встигає бути ідеальною дружиною і люблячою мамою. Попри те, що відома американка не любить афішувати особисте життя у соціальних мережах, інколи вона впускає своїх прихильників за лаштунки приватності.

Нові сімейні світлини радник президента США опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також: В сукні кольору рожевого золота: Іванка Трамп приголомшила розкішним виходом у Римі

Чимало фанатів одразу зауважили, що фото, які вона показала, заслуговують бути на обкладинці відомого глянцю, проте Іванка Трамп віддає перевагу тихому сімейному щастю.

На кадрах 37-річна донька Дональда Трампа показала свій черговий розкішний вихід, але цього разу в оточенні сім'ї, а не колег. Перед камерою вона позувала разом з чоловіком Джаредом Кушнером та з їхніми дітьми. На ній була елегантна вечірня сукня з оксамитової тканини чорного кольору. Витонченості стрункій Іванці Трамп додали оголені плечі та акцент на талії. Вона зі своїм коханим Джаредом Кушнером та їхнім 3-рінчим сином Теодором Джеймсом красиво позували на балконі будинку.

Іванка Трамп з сім'єю
Іванка Трамп і Джаред Кушнер з сином / Instagram / @ivankatrump

Однак Іванка Трамп також показала їхнє життя, як справжньої багатодітної сім'ї. На другому фото до кадру потрапили також 8-річна Арабелла Роуз і 5-річний Джозеф Фредерік, які влаштували в кімнаті справжній гармидер. Відоме подружжя стояло позаду дітей і весело всміхалося, таким чином демонструючи, що безлад вдома не є чимось новим для них.

Іванка Трамп з чоловіком і дітьми
Іванка Трамп з чоловіком Джаредом Кушнером і дітьми / Instagram / @ivankatrump

blog_ava
Інсульт – судинна катастрофа: симптоми, перша допомога і профілактика
сьогодні
25101
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Іванка Трамп
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Місячний календар стрижок на жовтень 2019: цікаві поради
сьогодні 12:00 Місячний календар стрижок на жовтень 2019: цікаві поради
130
У TAYANNA – день народження: 5 українських пісень від співачки
29 вересня 16:31 У TAYANNA – день народження: 5 українських пісень від співачки
Юлія Девда 833
Королева епатажу та бурлеску: як Діта фон Тіз підкорила світ відвертими шоу – фото 18+
28 вересня 16:30 Королева епатажу та бурлеску: як Діта фон Тіз підкорила світ відвертими шоу – фото 18+
Юлія Михайлова 3219
Бріжіт Бардо – 85: життєві правила секс-символа Франції 60-х років
28 вересня 12:30 Бріжіт Бардо – 85: життєві правила секс-символа Франції 60-х років
Анастасія Манюхіна 4029
Манікюр на осінь 2019: найкращі ідеї у фото
28 вересня 10:35 Манікюр на осінь 2019: найкращі ідеї у фото
20076
Новини
Більше новин
Залиште відгук