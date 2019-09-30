Іванка Трамп показала рідкісні сімейні кадри: миловидні фото

37-річна Іванка Трамп, окрім того, активно займається політичними справами США, встигає бути ідеальною дружиною і люблячою мамою. Попри те, що відома американка не любить афішувати особисте життя у соціальних мережах, інколи вона впускає своїх прихильників за лаштунки приватності.

Нові сімейні світлини радник президента США опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Чимало фанатів одразу зауважили, що фото, які вона показала, заслуговують бути на обкладинці відомого глянцю, проте Іванка Трамп віддає перевагу тихому сімейному щастю.

На кадрах 37-річна донька Дональда Трампа показала свій черговий розкішний вихід, але цього разу в оточенні сім'ї, а не колег. Перед камерою вона позувала разом з чоловіком Джаредом Кушнером та з їхніми дітьми. На ній була елегантна вечірня сукня з оксамитової тканини чорного кольору. Витонченості стрункій Іванці Трамп додали оголені плечі та акцент на талії. Вона зі своїм коханим Джаредом Кушнером та їхнім 3-рінчим сином Теодором Джеймсом красиво позували на балконі будинку.



Іванка Трамп і Джаред Кушнер з сином / Instagram / @ivankatrump

Однак Іванка Трамп також показала їхнє життя, як справжньої багатодітної сім'ї. На другому фото до кадру потрапили також 8-річна Арабелла Роуз і 5-річний Джозеф Фредерік, які влаштували в кімнаті справжній гармидер. Відоме подружжя стояло позаду дітей і весело всміхалося, таким чином демонструючи, що безлад вдома не є чимось новим для них.



Іванка Трамп з чоловіком Джаредом Кушнером і дітьми / Instagram / @ivankatrump