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Іванка Трамп показала романтичний образ: фото

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Іванка Трамп / Instagram / @ivankatrump

Доньці американського президента часто доводиться ставати головною персоною численних офіційних зустрічей та політичних самітів. Проте Іванці Трам вдається майстерно поєднувати діловий стриманий стиль з невимушеною легкістю та жіночністю.

38-річна бузнес-леді вправно поєднує роль матері, дружини з відповідальною місією особистої радниці президента США Дональда Трампа. Іванка активно відстоює права жінок на міжнародній арені. Так, днями вона відвідала захід, присвячений її Ініціативі з глобального розвитку і процвітанню жінок (Women's Global Development and Prosperity Initiative).

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У стінах Державного департаменту у Вашингтоні Іванка Трамп виступила з надихаючою промовою, яка стосувалася розширення прав та можливостей жінок. Незмінно представники модної індустрії не змогли оминути увагою бездоганний аутфіт політикині.

Вона обрала у вбранні від італійської марки одягу Max Mara, яке складалося з світло-блакитної плісированої спідниці довжини міді та прозорої блузки з бантом. Вартість такого комплекту становить близько 25 тисяч гривень. Повітряний образ Іванка доповнила синіми туфлями-човниками на високих підборах від Carra Pumps. Look завершив стриманий макіяж та легка укладка. 


Стильний вихід Іванки Трамп / Instagram / @ivankatrump


Стильний вихід Іванки Трамп / Instagram / @ivankatrump


Стильний вихід Іванки Трамп / Instagram / @dilasimagroup


Стильний вихід Іванки Трамп / Instagram / @ivankatrump

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20039
Автор: Марина Джура
Теги: Модні бренди Іванка Трамп LifeStyle Стиль і мода
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