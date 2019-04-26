Іванка Трамп показала, як проводить вільний час: верхи і на природі

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Іванка Трамп
Іванка Трамп / Instagram / @alwaysivanka

Американський політик і бізнесвумен Іванка Трамп здійснила чимало офіційних виходів від початку весни. Тому вони вирішила відпочити від камер папараці та провести час у спокійному місці на свіжому повітрі.

У кожної знаменитості буває момент, коли вона втомлюється від публічності і мріє про затишне і тихе місце, де зможе усамітнитися або просто провести час із сім'єю без зайвих очей. Тому донька президента США, яка також займається політичними справами, показала шанувальникам, як вона проводить вільний час, коли поруч лише близькі люди і телефон замість камери папараці.

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Іванка Трамп поділилася з модераторами своєї фан-сторінки в Instagram особистими світлинами. На фото бізнесвумен постала у незвичному для неї буденному образі. На ній були сині джинси, сорочка в клітинку та шолом для верхової їзди. Донька Дональда Трампа поділилася своїм захопленням – вона сиділа верхи на коні на фоні краєвидів, які нагадували сільську місцевість.

Іванка Трамп донька Дональда Трампа
Іванка Трамп / Instagram / @alwaysivanka

Іванка Трамп
Іванка Трамп / Instagram / @alwaysivanka

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Іванка Трамп
Джерело: LifeStyle 24
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