Іванка Трамп повторила ефектний образ Кейт Міддлтон: фото знаменитих красунь

В останні дні лютого 2020 року представники Білого дому вирушили з офіційним візитом до Індії. Серед учасників делегації – радниця президента та його донька Іванка Трамп. Саме її вихід спричинив чимало розмов у мережі, а спостережливі хейтери помітили копіювання образу герцогині Кейт Міддлтон.

Світові модниці не рідко звертаються за допомогою до стилістів, адже через напружений графік вони не можуть стежити за останніми тенденціями моди. Відтак фешн-експерти часто долучаються до команд політиків чи представниць королівських родин. Все тому, що за кожним виходом цих модниць ретельно стежить весь світ. Проте навіть особлива підготовка до публічних виходів не страхує красунь від модних конфузів.

До теми: Моніка Беллуччі повторила розкішний образ Тіни Кароль: фото

Так, Іванка Трамп в Індії постала перед камерами у білосніжному пальті-шервані та класичних штанах. До ефектного образу політик підібрала туфлі-човники, які додали елегантності її вигляду.



Іванка Трамп та Джаред Кушнер на прийомі в Індії / Фото: Getty Images



Іванка Трамп в Індії / Instagram / @ivankatrump

Однак виявилось, що під час турне Пакистаном такий же образ продемонструвала герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон. У жовтні 2019 року представниця монархії мала заплановану зустріч із президентом та прем'єр-міністром країни. У цьому виході вона прагнула показати повагу до східної культури, тому залюбки одягнула пальто-шервані яскравого зеленого кольору. Як і Іванка Трамп герцогиня доповнила образ білосніжними штанами і туфлями-човниками. А от яскравим акцентом став особливий шарф, який Кейт Міддлтон поставила на ліве плече.

Дивіться також: Кейт Міддлтон у кросівках та кюлотах взяла участь у спортивному тренуванні: фото і відео



Стильний вихід Кейт Міддлтон ​/ Getty Images



Кейт Міддлтон та принц Вільям у Пакистані / Twitter / @kensingtonroyal