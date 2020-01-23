Іванка Трамп повторила свій ефектний образ: фото

Знаменита американка Іванка Трамп вирушила до швейцарського міста Давос, де триває економічний форум. До політичної події радниця президента готувалась дуже ретельно, однак все ж повторила свій нещодавній образ.

Після модного конфузу в Давосі, коли Іванка Трамп одягнула затісний бюстгальтер, політик зробила чергову фешн-помилку. На запланованому інтерв'ю вона постала у вбранні, яке вже одягала для світського виходу. Це спричинило насмішки у мережі, а люди зазначили, що криза добралась і до родини Трампа.

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Перед камерами Іванка красувалась у білосніжному пальті з капюшоном та ґудзиками. Знаменита модниця доповнила образ блакитним костюмом із укороченими штанами та блузою в горошок. Взуття також здивувало журналістів LifeStyle 24. Інтерв'ю проходило на відкритій площадці з видом на засніжені гори, тому учасниці випуску обрали досить тепле вбрання. Тому можна тільки уявити, наскільки холодно було Іванці Трамп у туфлях-човниках на підборах.



Іванка Трамп / Instagram / @ivankatrump

Ефектний образ Іванки Трамп / Instagram / @ivankatrump



Іванка Трамп повторила свій образ / Instagram / @ivankatrump

У такому ж пальті донька Дональда Трампа постала на урочистому підписанні бюджету для військових на 2020 рік. Сталось це наприкінці грудня, тому всі журналісти добре пам'ятають цей вихід Іванки Трамп.



Стильний образ Іванки Трамп / Getty Images