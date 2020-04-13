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Іванка Трамп позувала з донькою у саморобній масці: фото

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Іванка Трамп позувала у саморобній масці / Instagram / @ivankatrump

Донька американського президента у розпал пандемії у коронавірусу в США звернулася до громадян з мотиваційним зверненням. Іванка Трамп закликала суспільство до самоізоляції та показала, які захисні маски можна зробити власноруч.

На особистій сторінці в інстаграмі Іванка Трамп показує, як минають її родинні карантинні дні разом з дітьми. Якщо раніше в умовах пандемії радниця президента порушувала режим самоізоляції для відвідувань політичних нарад у Білому домі, то цього разу не лише закликала залишатися вдома, а й показала саморобні засоби захисту. 

До теми В ефектній сукні та з макіяжем: Іванка Трамп порушила карантин

38-річна Іванка Трамп разом з 8-річною донькою Арабеллою взялися за пошиття масок одна для одної. Багатодітна матуся продемонструвала результат спільних старань у дії та закликала американців у першу чергу дотримуватися самоізоляції. 

Давайте продовжимо оберігати себе і одне одного, дотримуючись рекомендації по носінню маски при виході з будинку, щоб допомогти захистити найбільш вразливих до COVID-19.  Але важливо пам'ятати про те, що жодна маска не замінить соціального дистанціювання,
– наголосила Іванка Трамп. 

Варто зазначити, що нині в США встановлена наайбільша кількість інфікованих коронавірусом – понад 555 тисяч осіб. 22 тисячі випадків закінчилися летально, а майже 33 тисячам осіб вдалося одужати. 

Автор: Марина Джура
Теги: Коронавірус COVID-19 Іванка Трамп LifeStyle
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