Іванка Трамп прибула до Африки в яскравому костюмі та з улюбленою сумкою: ефектні фото

Донька президента США Дональда Трампа Іванка продовжує займатися державними справами, допомагаючи батькові. Так, напередодні 37-річна американка відвідала місто Абіджан, що в західній Африці, обравши для візиту стильний яскравий образ.

Іванка Трамп славиться на весь світ не лише своїм розумом та участю в різних політичних заходах, а й блискучим почуттям стилю. Так, для кожного з виходів донька президента США обирає вбрання, яке чітко підкреслює її позицію, настрій, нагадує про її почерк у вбраннях. Завдяки цьому її шанувальники взнали, що вона любить одягати класичні костюми.

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Для офіційного візиту в місто Абіджан, що в західній Африці, білявка обрала улюблений варіант вбрання, а саме яскраво-жовтий двобортний костюм. Нещодавно Іванка з'являлася в подібному вбранні пудрового відтінку на зустрічі в Білому домі.

Образ доньки Дональда Трампа доповнила велика сумка з плетеними елементами, з якою вона вже з'являлася перед камерами папараці, та кольорові туфлі-човники на підборах.