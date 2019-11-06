Іванка Трамп приголомшила ефектним образом в Марокко: фото

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Іванка Трамп у Вашингтоні
Іванка Трамп у Вашингтоні / Instagram / @ivankatrump

Радниця президента США та його донька Іванка Трамп зуміла знову підкорити мережу ефектними знімками. Цього разу політик вирушила у Марокко, де постала у приголомшливому вбранні.

Першим фото Іванка Трамп поділилась, коли перебувала на борту приватного літака. В аеропорті Вашингтону політик засвітила розкішний тренч, низ якого був бежевим, а верх – фіолетовим із чорними смужками. Ефектний образ Іванка Трамп доповнила водолазкою та взуттям на підборах. 

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"Злітаємо. Наступна зупинка – Марокко!" – підписала фото Іванка Трамп. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ivanka Trump (@ivankatrump)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ivanka Trump (@alwaysivanka)

Та вже у Марокко Іванка Трамп встигла змінити вбрання та взяти участь в перших запланованих заходах. Згідно з офіційними даними, метою поїздки політика є поширення програми економічного розвитку жінок. Відтак представниця Білого дому зустрілась з марокканською принцесою Лаллою та обговорила з нею важливу ініціативу.

Для особливої зустрічі політик підготувалась заздалегідь. До принцеси Іванка Трамп вийшла у сірому штанному костюмі з вишивкою. Таким чином знаменита модниця проявила повагу до традицій Марокко, що відзначили всі західні ЗМІ. 

Наразі невідомо, коли завершиться міжнародне турне Іванки Трамп. Водночас у мережі із захватом очікують нові знімки американської радниці Білого дому.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ivanka Trump (@alwaysivanka)

 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Стиль і мода Іванка Трамп Марокко Новини США
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