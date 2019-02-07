Іванка Трамп приголомшила світлим вбранням у Білому домі: ефектні фото
Донька Дональда Трампа вже давно складає конкуренцію першій леді, яку у США називають іконою стилю. Днями Іванка Трамп вкотре продемонструвала розкішний образ, який привернув увагу всіх учасників офіційної зустрічі.
Іванка Трамп – бажаний гість на багатьох політичних подіях. Зокрема, донька чинного глави Білого дому є його радником та часто ініціює економічні проекти у США. Днями Іванка Трамп взяла участь в обговоренні ініціативи глобального розвитку і процвітання жінок. Зустріч відбулась у будівлі виконавчого офісу Ейзенхауера, що розташована на території резиденції Президента США.
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Сполучені Штати Америки виконують зобов'язання щодо економічного розширення прав і можливостей жінок. Саме це може допомогти у досягненні більшого миру, процвітання і стабільності в усьому світі,
– прокоментувала Іванка Трамп.
Для офіційного заходу Іванка Трамп ретельно підготувалась. Політик вийшла до учасників зустрічі у білій сукні з чорними лініями. Струнку талію знана модниця доповнила чорним ремнем, що виглядало дуже стильно. Ідеальна укладка волосся та витриманий макіяж завершили ефектний look Іванки Трамп у Білому домі.
Після тривалого обговорення Дональд Трамп ухвалив ініціативу та зробив пам'ятні фото з учасниками зустрічі. Глава країни запросив гостей до знаменитого Овального кабінету, де й відбулось урочисте підписання документа.
Іванка Трамп засвітила стильну білу сукню / Getty Images
Дональд Трамп і його донька Іванка на офіційній зустрічі / Getty Images
Іванка Трамп у Білому домі / Getty Images
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