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Іванка Трамп приміряла брендове пальто на політичну подію: фото

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Іванка Трамп / www.gettyimages.com

Радниця президента США та його донька Іванка Трамп підкорила мережу новим ефектним виходом. Політик прийшла до Білого дому у розкішному пальті від бренду Carolina Herrera.

Іванка Трамп вже давно здобула неофіційне звання "ікони стилю". Все тому, що американка співпрацює зі стилістами та підбирає для кожного свого виходу особливі речі, які поєднують витонченість та модні тренди. Тому журналісти і прихильники знаменитості очікували на новий вихід Іванки Трамп після економічного форуму в Давосі. І він не забарився!

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Політик не могла пропустити знакової події в Білому домі – урочистого підписання торгової угоди з Мексикою, Сполученими Штатами і Канадою. Сталось це на території саду президентської резиденції, тому чимало журналістів стали свідками події. 

Для особливого виходу Іванка Трамп вирішила підібрати образ, який виглядав святково та яскраво. Тому радниця президента постала перед камерами у червоному пальті від Carolina Herrera, крій якого чудово підкреслював струнку фігуру Іванки Трамп. Доповнити ефектний образ модниця вирішила туфлями на підборах та сонцезахисними окулярами. 

Цікаво, що супроводжував Іванку Трамп її чоловік Джаред Кушнер. Він завжди постає перед камерами з дружиною на важливих офіційних заходах, демонструючи ідилію у їхніх стосунках. 

Іванка Трамп з Джаредом Кушнером у Вашингтоні
Іванка Трамп з Джаредом Кушнером у Вашингтоні / Getty Images

Підписання закону у США
Підписання закону у США / Getty Images

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Іванка Трамп
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