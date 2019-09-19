Іванка Трамп приміряла стильну сукню для зустрічі зі школярами: фото

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Іванка Трамп у Вашинтоні
Іванка Трамп у Вашинтоні / Instagram / @ivankatrump

Одна із найстильніших політиків сучасності Іванка Трамп в черговий раз підкорила мережу. Цього разу американка вбрала скромну сукню в горошок, однак все ж викликала фурор.

Як відомо, Іванка Трамп – радник глави Білого дому та його донька. Тому президент без вагань довіряє їй міжнародні поїздки та впровадження соціальних програм у США. Днями політик здійснила черговий офіційний візит, який висвітлила на своїй інстаграм-сторінці. 

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За словами Іванки Трамп, вона взяла участь у засіданні Консультативної ради з питань робочої сили. Політик вже неодноразово порушувала тему працевлаштування та давала результати своєї програми. Тепер же Іванка Трамп втретє зустрілась із колегами та школярами, з якими поспілкувалась про безробіття та освітні проєкти. 

Чудовий початок дня у Клубі хлопців та дівчат Вашингтона. Провести час з молоддю Америки залишає одне неймовірно оптимістичне почуття щодо майбутнього цієї великої країни! 
– поділилась Іванка Трамп. 

Для публічного виходу політик обрала чорну сукню в білий горошок. Вбрання мало пояс, який підкреслив струнку талію Іванки Трамп. До сукні представниця Білого дому підібрала туфлі-човники та білу сумку. Виглядала Іванка Трамп витончено і стильно, що вже встигли відзначити американські таблоїди та прихильники політика у мережі. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ivanka Trump (@alwaysivanka)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ivanka Trump (@ivankatrump)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ivanka Trump (@ivankatrump)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ivanka Trump (@alwaysivanka)

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Стиль і мода Іванка Трамп
Джерело: LifeStyle 24
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