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Іванка Трамп продемонструвала скромний образ в ОАЕ: ефектні фото

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Іванка Трамп / Instagram / @ivankatrump

Президент США Дональд Трамп і його донька та радниця Іванка вирушили в міжнародну поїздку. Представники Білого дому приїхали в ОАЕ, звідки активно звітують перед громадськістю за виконану роботу.

Та поки очільник країни брав участь у важливих політичних перемовинах, його донька Іванка Трамп залюбки здійснила кілька офіційних виходів. Політик відвідала Лувр в Абу-Дабі, Національний музей шейха Заїда і зустрілася з місцевими жінками-міністрами. З ними Іванка Трамп обговорила гендерну нерівність в регіоні. Тему цієї зустрічі вона продовжила на Всесвітньому жіночому форумі в Дубаї, який пройшов 16 лютого. 

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Для цього особливого виходу Іванка Трамп підготувала розкішну сукню. Політик постала перед учасниками офіційної зустрічі у золотистій сукні, яка мала скромний виріз у зоні декольте та довжину, нижче коліна. Таким чином Іванка Трамп показала повагу до культури в ОАЕ, яка забороняє жінкам носити відверте вбрання. Образ вона вирішила завершити улюбленими туфлями-човниками. 

Цікаво, що цього разу знаменита модниця вирішила не покривати голову шифоновим шарфом. Це не викликало обурення серед людей, які сповідують іслам, адже туристам та гостям ОАЕ не обов'язково відтворювати місцеві традиції. натомість Іванка Трамп красувалась з ідеальною укладкою волосся та макіяжем з акцентом на очі. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ivanka Trump (@ivankatrump)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ivanka Trump (@ivankatrump)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ingrid Naranjo (@ingridnaranjo)

 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Стиль і мода ОАЕ Іванка Трамп
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