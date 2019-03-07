Іванка Трамп розповіла про свою роботу, яку назвала "найважчою у світі"

Донька президента США Іванка Трамп зробила офіційну заяву, якою здивувала своїх шанувальників. 37-річна американка запевнила, що бути тим, ким вона є – чи не найважча робота в світі.

Родичі знаменитостей часто потерпають від уваги преси більше, ніж самі зірки. Так, дружина Дональда Трампа Меланія неодноразово була розкритикована за невдало підібрані образи. Ймовірно, подібне траплялося і з його донькою Іванкою Трамп, оскільки під час офіційного заходу вона дозволила собі поскаржитися на життя. Про це повідомляє іноземне видання Washington Post.

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Нещодавно 37-річна американка заміняла свого батька Дональда Трампа на офіційній вечері у Вашингтоні. Під час своєї промови вона відійшла від теми та пожалілася на своє життя.

Преса з іронією ставиться до того, що я від народження маю більші привілеї, думаю, що люди не потребують фінансової допомоги від уряду. Начебто бути донькою Дональда Трампа – не найтяжча робота у світі,

– ствердила Іванка Трамп.