Іванка Трамп розповіла про свою роботу, яку назвала "найважчою у світі"

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Іванка Трамп
Іванка Трамп / Instagram / @ivankaisprincess

Донька президента США Іванка Трамп зробила офіційну заяву, якою здивувала своїх шанувальників. 37-річна американка запевнила, що бути тим, ким вона є – чи не найважча робота в світі.

Родичі знаменитостей часто потерпають від уваги преси більше, ніж самі зірки. Так, дружина Дональда Трампа Меланія неодноразово була розкритикована за невдало підібрані образи. Ймовірно, подібне траплялося і з його донькою Іванкою Трамп, оскільки під час офіційного заходу вона дозволила собі поскаржитися на життя. Про це повідомляє іноземне видання Washington Post.

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Нещодавно 37-річна американка заміняла свого батька Дональда Трампа на офіційній вечері у Вашингтоні. Під час своєї промови вона відійшла від теми та пожалілася на своє життя.

Преса з іронією ставиться до того, що я від народження маю більші привілеї, думаю, що люди не потребують фінансової допомоги від уряду. Начебто бути донькою Дональда Трампа – не найтяжча робота у світі,
– ствердила Іванка Трамп.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ivanka Trump (@ivankatrump)

 

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Теги: LifeStyle Іванка Трамп Новини США
Джерело: 24 Канал
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