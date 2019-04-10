Іванка Трамп розсмішила мережу кумедними знімками дітей: фото

Донька чинного президента США Дональда Трампа розвеселила мережу курйозними знімками. Іванка опублікувала фото своїх синів, які спали.

Попри чималу зайнятість Іванка Трамп вміло знаходить час для материнства. Спільно із Джаредом Кушнером вона виховує трьох дітей: 7-річну Арабеллу Роуз, 5-річного Джозефа та 3-річного Теодора Джеймса. Для нащадків політик виділила дві кімнати – окремо для доньки та двох синів.

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Днями Іванка Трамп поділилась кумедним знімком з дітьми. Донька глави Білого дому показала, як заснули її сини. При цьому Джозеф спав на ліжку, а от маленький Теодор вмостився на подушках, розкладених на підлозі.

Можливо, нам доведеться розвернути ліжко,

– з гумором прокоментувала фото Іванка Трамп.

Та зіркові батьки знайшли вихід із ситуації. Вже на третій день Іванка Трамп та Джаред Кушнер запропонували синам помінятись ліжками. Після цього маленький Теодор вже не шукав місця на підлозі.

Немає ліжечка, день третій: брати помінялися місцями для сну, – додала Іванка Трамп.

Такі знімки дітей розсмішили мережу. Прихильники Іванки Трамп заспали її сторінку кумедними емоджі та милими коментарями. А от досвідчені матусі навіть поділились своїми історіями.

Згідно із фото, Іванка Трамп виховує дітей скромними та невибагливими. Кімната хлопчиків не має особливого декору, а приміщення вміщає всього ліжка та тумбочку. Така простота стосується і святкувань днів народжень: у 2018 році Іванка Трамп та Джаред Кушнер влаштували для Теодора пікнік із невеличким тортом. Це розчулило мережу, адже донька бізнесмена та президента могла собі дозволити значно гучніше свято.



Святкування дня народження сина Іванки Трамп / Instagram / @ivankatrump