Іванка Трамп у розкішній сукні приїхала в Ефіопію: промовисті фото

Знаменитий американський політик та радник Дональда Трампа відправилась у кількаденну поїздку до Ефіопії. Там чарівна Іванка вже встигла засвітити ефектний образ.

Меланія та Іванка Трамп – не тільки красиві представниці Білого дому. Обидві жінки відіграють важливу роль у політичній кар'єрі президента США, адже саме його донька і дружина часто представляють країну на офіційних заходах. Та якщо перша леді здебільшого супроводжує Дональда Трампа, то Іванка самостійно вирушає на офіційні зустрічі.

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Тиждень політик почала з анонсованого візиту до Ефіопії. Там Іванка Трамп вже встигла побачитись із президентом Салі-Ворком Зевде. Їхня зустріч відбулась у палаці, що розташований в Аддіс-Абебі.

Для особливої події Іванка Трамп підібрала ефектну вечірню сукню з квітковим принтом. Вбрання мало широку спідницю та верх із пишними рукавами. Струнку талію політика підкреслив тонкий ремінець. Розкішний образ Іванка Трамп завершила туфлями-човниками на підборах та ідеальною укладкою волосся.



Іванка Трамп в Ефіопії / Getty Images



Міжнародна поїздка Іванки Трамп / Getty Images

Окрім цього, американка відвідала ткальну фабрику та місцевий музей. На зустріч з ефіопськими жінками Іванка Трамп одягнула стильну сукню блакитного кольору з поясом. Політик не тільки поспілкувалась з жителями країни, але й самотужки намагалась створити тканину.

Відомо, що Іванка Трамп пробуде в Африці упродовж 4 днів. Після Ефіопії вона вирушить до Кот-д'Івуару. Візит американського політика пов'язаний із реалізацією гуманітарного проекту Білого дому, спрямованого на розширення прав жінок в Африці та їх можливостей для розвитку. На це Дональд Трамп планує витратити 50 мільйонів доларів.