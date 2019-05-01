Іванка Трамп у розкішній сукні відвідала церемонію International Leadership Awards: фото

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Іванка Трамп з Крістін Лагард
Іванка Трамп з Крістін Лагард / Instagram / @ivankatrump

Днями Іванка Трамп відвідала урочисту церемонію нагородження преміями International Leadership Awards-2019. Перед камерами американський політик постала у розкішному вбранні, яке привернуло увагу всіх учасників заходу.

Донька чинного президента США Іванка Трамп званий гість на багатьох світських та урочистих заходах. Однак через насичений графік політик обирає лише декілька подій, на яких з'являється у розкішних образах. Серед них – церемонія нагородження International Leadership Awards-2019, яка відгриміла 30 квітня 2019 року.

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Перед камерами чарівна Іванка Трамп постала у чорній вечірній сукні. Елегантне вбрання підкреслило струнку фігуру політика, а блиcкучі сріблясті вставки додали розкоші її образу. Представниця Білого дому підібрала білі туфлі на підборах та зробила стильну зачіску. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ivanka Trump (@alwaysivanka)

Поява Іванки Трамп на церемонії була не випадковою. На урочистому заході політик представила Крістін Лагард, директора-розпорядницю МВФ, та вручила їй нагороду. 

"Це була честь представити пані Крістін Лагард, коли вона отримувала нагороду International Leadership Awards-2019", – написала Іванка Трамп.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ivanka Trump (@ivankatrump)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ivanka Trump (@alwaysivanka)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ivanka Trump (@alwaysivanka)

 

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Новини LifeStyle Іванка Трамп
Джерело: LifeStyle 24
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